Încă un jucător de tenis de top suspendat pentru dopaj: cum a reacționat acesta la auzul veștii

După Simona Halep, Agenția internațională de Integritate în Tenis a luat o nouă decizie radicală împotriva unui jucător de top.

Este vorba de americanul de 22 de ani Jenson Brooksby, fost număr 33 WTA, una dintre marile speranțe ale tenisului masculin.

Brooksby a fost suspendat provizoriu pentru că nu s-a prezentat de trei ori consecutiv la controalele antidoping.

Jucătorul și-a acceptat pedeapsa, dar susține că e pregătit să dovedească faptul că nu s-a dopat niciodată și că nu a ajuns la controale din motive obiective.

"Suspendarea provizorie nu reprezintă o recunoaştere a faptului că am făcut ceva greşit; dimpotrivă, am negat această acuzaţie şi aştept decizia unui tribunal independent", a declarat Brooksby într-un comunicat.

"Nu am picat niciodată un test antidrog şi nu am luat niciodată substanţe pe care nu am fost autorizat să le iau. Am fost testat de numeroase ori, inclusiv de trei ori după o operaţie în martie 2023", a mai spus el.

Brooksby a declarat că unul dintre presupusele teste ratate a avut loc cu două zile înainte de ATP 250 de la 's-Hertogenbosch, Olanda, în iunie anul trecut.

"La momentul acelei încercări de testare, mă aflam la hotelul oficial al turneului, unde am spus că voi fi, în camera mea de hotel, şi la ora la care am spus că voi fi acolo", a adăugat el.

Brooksby s-a clasat pe locul 33 și se află în prezent pe locul 101 după ce a stat aproape șase luni fără să concureze pentru că a avut nevoie de două operații pentru luxarea tendoanelor la încheieturii mâinii: la brațul stâng în martie și la dreapta în mai.

Nu a mai jucat din ianuarie, când l-a învins pe Casper Ruud, în turul al doilea al Australian Open, înainte de a pierde în fața semifinalistului Tommy Paul în a treia.

