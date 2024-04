Jerry Seinfeld - 56 de ani

Jerome Allen "Jerry" Seinfeld este unul dintre cei mai indragiti si cunoscuti actori americani, si asta desi nu a jucat decat intr-un singur serial si acela exclusiv pentru televiziune. S-a nascut la 29 aprilie 1954, iar joi implineste 56 de ani.

Jerry s-a nascut in Brooklyn, New York, intr-o familie de evrei - originea sa fiind unul din principalele pretexte pentru glumele din serialul care l-a facut celebru.

Tatal sau, Kalaman Seinfeld era de nationalitate ungara, dar s-a nascut in Ucraina cand tara era sub ocupatie Austro-Ungara. De aici si desele referiri, din serial, la Ungaria si de Romania, Jerry cunoscand cele doua tari din povestirile tatalui sau.

Dupa liceu Jerry Seinfeld s-a inscris la colegiul State University of New York si apoi la colegiul Queens din New York, pe care l-a terminat in 1976. A fost atras de teatru din colegiu, iar dupa absolvire a inceput sa lucreze ca si comediant in cluburile newyorkeze, dar fara succes. Si-a inceput practic, carierea abia atunci cand a aparut intr-un material de comedie produs de HBO, cand a fost remarcat Rodney Dangerfield (un alt mare comedian american, evreu de origine, ai caror stramosi vin tot din Ungaria).

Asa a intrat Jerry Seinfeld in cercul comediantilor. La scurt timp a obtinut si primul sau rol in serialul de comedie "Benson".

Din fericire, pentru cariera sa viitoare, Jerry nu s-a adaptat indicatiilor regizorale fata de interpretarea rolului sau, astfel ca a fost concediat dupa numai patru episoade. In 1981, Seinfeld apare pentru prima data la emisiunea lui Johnny Carson, "The tonight show", si produce o puternica impresie, audientei si prezentatorului astfel ca devine o prezenta constanta in studio. In paralel incepe sa devina din ce in ce mai cunoscut si obtine cateva roluri in seriale de comedie.

Asa cum avea sa povesteasca in propriul serial, are ideea unui sitcom, impreuna cu Larry David, bun prieten cu Seinfeld, serial care este propus celor de la NBC. Abia dupa opt ani NBC accepta ideea, iar in 1990 este difuzat primul episod din "Seinfeld". Serialul a avut o audienta uriasa. Sitcom-ul s-a incheiat in 1998 cand era in culmea gloriei.

Scriitor de carti pentru copii

Jerry Seinfeld este autorul romanului "Seinlanguage" (Limbajul semnelor), publicata in 1993, dupa ce serialul care l-a facut si celebru si bogat se terminase. Romanul a fost scris in timpul filmarilor pentru sitcom si este intr-o oarecare masura o copie a serialului. "Nu inteleg femeile. Am incercat sa le inteleg, le-am rugat sa-mi explice cum sunt facute si tot nu reusesc..." sunt primele cuvinte ale romanului.

In 2003 a scris o carte pentru copii, intitulata Halloween si prefata a la toata seria de carti ale lui Ted L. Nancy - "Scrisori de la un nebun", dar si ale cartilor publicate de Ed Broth - "Povestile unui idiot". Critici banuiesc ca si Ted L. Nancy si Ed Broth sunt doar pseudonime ale lui Seifeld. Niciodata autorii nu au aparut in fata publicului, nici chiar la lansare, dar de fiecare data rolul de amfitrion i-a revenit lui Seinfeld care s-a ocupat si de promovarea cartilor.

Seinfeld este casatorit cu Jessica Sklar din decembrie 1999 si impreuna au trei copii.