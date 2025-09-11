Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”

Autor: Eugen Porojan
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 08:15
261 citiri
Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”
Jerry Seinfeld compară susținătorii unei Palestine libere cu membrii Ku Klux Klan FOTO captură video YouTube /The Rich Eisen Show

Jerry Seinfeld a comparat protestatarii care susțin eliberarea Palestinei de sub ocupația israeliană cu rasiștii americani din Ku Klux Klan (KKK). Declarațiile șocante au fost făcute marți, 9 septembrie, la Universitatea Duke din Carolina de Nord, stat în care au fost linșați peste 100 de americani de culoare în perioada 1882-1968 de către KKK. Comediantul consideră că rasiștii asumați sunt o opțiune mai bună decât cei care protestează pentru oprirea genocidului din Gaza.

„Pentru mine, Free Palestine este... ești liber să spui că nu-ți plac evreii”, a declarat Jerry Seinfeld la un eveniment la care a participat alături de Omer Shem Tov, unul dintre israelienii luați ostatici de Hamas în 7 octombrie 2023 și eliberat după 505 zile.

„Spune că nu-ți plac evreii. Prin „Free Palestine” nu recunoști ce crezi cu adevărat. Deci, în comparație cu Ku Klux Klan, cred că în KKK e ceva mai bine, pentru că ei recunosc pur și simplu „Nu ne plac negrii, nu ne plac evreii”. OK, măcar asta e sincer”, a declarat Seinfeld, citat de THR.

Nu este prima oară când comediantul atacă susținătorii dreptului de a exista al palestinienilor.

În februarie 2025, un influencer a încercat să-l facă pe Jerry Seinfeld să spună „Free Palestine” în timp ce făcea un selfie cu el.

„Nu-mi pasă de Palestina”, a răspuns el atunci.

În luna august, acuzațiile de genocid în Gaza împotriva Israelului s-au înmulțit, iar ONU a anunțat că peste 250.000 de palestinieni sunt supuși foametei.

Planul președintelui SUA Donald Trump pentru Fâșia Gaza este de a transforma regiunea într-o rivieră mediteraneană de lux, după „mutarea” a 2 milioane de palestinieni.

SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări
SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări
Decizia Washingtonului de a furniza Finlandei armament avansat de peste un miliard de dolari vine pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia și al repoziționării strategice a NATO în nordul...
Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat în contextul unui eveniment care se desfășura în statul Utah. UPDATE 23,40:...
#Jerry Seinfeld, #razboi Gaza, #Palestina, #KKK, #SUA , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Adevarul.ro
Cum incearca Kremlinul sa ascunda prezenta reala a lui Putin. Secretul birourilor identice in care apare dictatorul rus

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”
  2. Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
  3. Protestele ”Blocăm totul” din Franța, încheiate cu peste 500 de persoane reținute din cei 200.000 de manifestanți. Îndemnul lui Marine Le Pen VIDEO
  4. SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări
  5. Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
  6. Doborârea dronelor rusești de către Polonia aduce și mai mult haos în negocierile de pace în Ucraina: „Europa este fracturată”
  7. Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene
  8. Secretele Kremlinului. Cum apare Putin chiar și acolo unde nu este. Birourile identice prin care se creează iluzia că liderul rus poate fi oriunde
  9. Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
  10. Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"