Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”

Jerry Seinfeld a comparat protestatarii care susțin eliberarea Palestinei de sub ocupația israeliană cu rasiștii americani din Ku Klux Klan (KKK). Declarațiile șocante au fost făcute marți, 9 septembrie, la Universitatea Duke din Carolina de Nord, stat în care au fost linșați peste 100 de americani de culoare în perioada 1882-1968 de către KKK. Comediantul consideră că rasiștii asumați sunt o opțiune mai bună decât cei care protestează pentru oprirea genocidului din Gaza.

„Pentru mine, Free Palestine este... ești liber să spui că nu-ți plac evreii”, a declarat Jerry Seinfeld la un eveniment la care a participat alături de Omer Shem Tov, unul dintre israelienii luați ostatici de Hamas în 7 octombrie 2023 și eliberat după 505 zile.

„Spune că nu-ți plac evreii. Prin „Free Palestine” nu recunoști ce crezi cu adevărat. Deci, în comparație cu Ku Klux Klan, cred că în KKK e ceva mai bine, pentru că ei recunosc pur și simplu „Nu ne plac negrii, nu ne plac evreii”. OK, măcar asta e sincer”, a declarat Seinfeld, citat de THR.

Nu este prima oară când comediantul atacă susținătorii dreptului de a exista al palestinienilor.

În februarie 2025, un influencer a încercat să-l facă pe Jerry Seinfeld să spună „Free Palestine” în timp ce făcea un selfie cu el.

„Nu-mi pasă de Palestina”, a răspuns el atunci.

În luna august, acuzațiile de genocid în Gaza împotriva Israelului s-au înmulțit, iar ONU a anunțat că peste 250.000 de palestinieni sunt supuși foametei.

Planul președintelui SUA Donald Trump pentru Fâșia Gaza este de a transforma regiunea într-o rivieră mediteraneană de lux, după „mutarea” a 2 milioane de palestinieni.

