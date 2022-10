Jessica Gagen (26 ani) a devenit aseară Miss England 2022, câștigând concursul de frumusețe la care au participat 30 de tinere, la Birmingham.

Jessica este prima roșcată din istorie, desemnată cea mai frumoasă femeie din Marea Britanie. Ea a mărturisit că în copilărie a fost înjurată, scuipată și chiar arsă de unii colegi din cauza culorii părului ei, spunând pentru The Sun: "Când am început școala secundară, am fost luată peste picior din cauza culorii părului meu și asta obișnuia să mă doboare. Dar spre sfârșitul liceului, lucrurile s-au schimbat. Am luat note bune, am avut un grup de prieteni, am fost asistentă a directoarei. Întreaga mea călătorie în jurul Miss Anglia a fost pentru că am vrut să scot acest lucru la lumină. Sunt copii care trec prin aceleași lucruri și vreau ca ei să știe că nu durează pentru totdeauna.Există lumină la capătul tunelului".

Jessica este acum fotomodel și a strâns 6.000 de lire sterline pentru organizații caritabile locale, alergând 5 km în diferite costumații în fiecare zi, timp de 96 de zile.

Jessica va reprezenta Anglia la cea de-a 71-a ediție a Miss World în primăvara anului 2023.