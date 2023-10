Americanca Pegula, șocată la Turneul Campioanelor. Incredibil ce-a aflat după meci: ”Pe bune?” VIDEO

Americanca Jessica Pegula, cap de serie 5, a învins-o pe favorita 4, Elena Rîbakina, scor 7-5, 6-2, într-o oră şi 23 de minute, în prima zi la Turneul Campioanelor din Mexic.

După meci, într-o emisiune televizată, Jessica Pegula a aflat de la moderator că are o statistică incredibilă în 2023, 48-0 în meciurile în care a câștigat primul set.

”Really?” a fost reacția în limba engleză a americancei, un fel de ”pe bune?” în limba română.

Pegula is 48-0 this year when she wins the first set 🤯

We had the same reaction @JPegula 😂#WTAFinals pic.twitter.com/3BYiP538pk