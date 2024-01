Australian Open cu surprize: favoritele cad pe capete. Încă un nume greu a părăsit competiția

După Ons Jabeur, Maria Sakkari sau Caroline Garcia, un alt nume mare a părăsit competiția.

Este vorba despre americanca Jessica Pegula, locul 5 WTA. Pegula a fost învinsă fără drept de apel de Clara Burel, din Franța, în turul doi la Australian Open.

Jucătoarea clasată pe locul 51 WTA s-a impus în două seturi, 6-4, 6-2. Ea va juca în turul al treilea cu compatrioata ei Oceane Dodin.

"Cred că nu-mi dau seama acum. Încă tremur. Încă mai vedeam acel punct de meci, acea ultimă lovitură. Dar sunt atât de fericită. A fost un meci bun. Sunt foarte fericită că am reușit", a spus Clara Burel.

Breaking new ground 👏@clara_burel defeats the No.5 seed Pegula 6-4, 6-2 and books her ticket into the third round. #AusOpen pic.twitter.com/Ub6tqjLHyz