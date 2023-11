Cea mai bogată tenismenă din istorie e în semifinale la Turneul Campioanelor: ”Sper că va cumpăra WTA-ul”

Americanca Jessica Pegula a reuşit a doua victorie în faţa belarusei Arina Sabalenka, lidera mondială, 6-4, 6-3, în faza grupelor turneului WTA Masters de la Cancun (Mexic).

Elena Rîbakina din Kazahstan s-a impus în faţa Mariei Sakkari, din Grecia, scor 6-0, 6-7 [4], 7-6 [2].

Pegula s-a calificat în semifinale, în timp ce Sabalenka va accede în penultima fază doar cu o victorie joi în faţa Elenei Rîbakina.

Jessica Pegula (5 WTA) e considerată cea mai bogată tenismenă din istorie, însă nu datorită câștigurilor realizate pe teren. Asta pentru că ea va moșteni imperiul clădit de tatăl său, unul dintre bogătașii Statelor Unite.

Terry Pegula a făcut avere din afacerile cu petrol și gaz, iar Forbes i-a estimat averea la 5,8 miliarde de dolari.

El deține două echipe, una de fotbal american (Buffalo Bills) și una de hochei (Buffalo Sabres).

”Sper că va câștiga trofeul, iar după finală va cumpăra WTA-ul”, a fost una dintre postările pe Twitter, în contextul criticilor dure la adresa forului mondial apărute în ultima vreme.

