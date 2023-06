Corecție dură primită la Roland-Garros de cea mai bogată tenismenă. Era a treia favorită la Paris

Americanca Jessica Pegula (3 WTA) a suferit o înfrângere usturătoare în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Roland-Garros.

Considerată cea mai bogată tenismenă din istorie, datorită averii familiei sale (va moșteni imperiul clădit de tatăl său, Terry Pegula, unul dintre bogătașii Statelor Unite), Jessica a fost învinsă de belgianca Elise Mertens (28 WTA), care s-a impus cu un categoric 6-1, 6-3, după o oră și 22 de minute de joc.

Mertens va evolua în optimi cu învingătoarea duelului dintre rusoaicele Pavliucenkova și Potapova.

That one felt good 🗣️@elise_mertens extends her head-to-head record over No.3 seed Pegula to 3-0 with a 6-1, 6-3 win to reach Round 4!#RolandGarros pic.twitter.com/q5OGC7hxsz