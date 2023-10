Principala favorită a luat titlul la WTA Seul și i-a surprins pe fani: ”Pentru cei care nu știu...”

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, principala favorită, a cucerit trofeul la turneul WTA de la Seul, dotat cu premii totale de 259.303 dolari, în finala căruia a învins-o în două seturi, 6-2, 6-3, pe chinezoaica Yue Yuan.

Pegula, numărul 4 mondial şi campioană la Montreal în luna august, a obţinut duminică a 53-a victorie de la debutul acestui sezon, egalând-o pe belarusa Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, care are tot atâtea meciuri câştigate în 2023. Cele două sunt depăşite doar de poloneza Iga Swiatek (63 de victorii).

La Seul, Jessica Pegula le-a învins pe rând pe Viktoria Hruncakova, Ashlyn Krueger, Claire Liu şi Yanina Wickmayer, înainte de a juca cea de-a patra sa finală din 2023 şi a doua în actualul turneu asiatic, după cea de la Tokyo.

Yue Yuan (locul 128 WTA), surpriza competiţiei din capitala Coreei de Sud, a disputat duminică prima sa finală în circuitul profesionist.

„Pentru cei care nu știu, sunt pe jumătate coreeană”, a anunțat Pegula la finalul partidei.

”Îmi pare rău că nu vorbesc. Dar îmi place bbq-ul coreean și kimchi. Mama mea este coreeană și a fost adoptată de aici. Este cu adevărat special să poți câștiga aici”, a adăugat americanca.

Jessica Pegula after winning title in Seoul:

“For those that don’t know, I’m half Korean.”

*Crowd cheers*

“I’m sorry I don’t speak. But I do like Korean bbq & kimchi. My mom is korean & she was adopted from here. It’s really special to be able to win here. Not a lot of people… pic.twitter.com/sLwUhj0Pg5