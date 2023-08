Ce surpriză la Montreal! Iga Swiatek, învinsă în semifinale după o partidă incredibilă

Iga Swiatek, locul unu WTA, a jucat în semifinale la Montreal împotriva americancei Jessica Pegula, locul 3 WTA.

Iga Swiatek a fost învinsă în semifinalele turneului WTA 1000 de la Montreal de Jessica Pegula. Americanca a făcut o partidă excelentă și s-a impus cu 6-2, 6-7, 4-6!

Swiatek a avut 4-2 în setul decisiv, dar Pegula a izbutit o serie fantastică de patru jocuri câștigate la rând.

A fost a opta confruntare dintre cele două jucătoare, iar după meciul de la Montreal scorul a devenit 5-3 în favoarea Igăi Swaitek.

Pegula va evolua în finală cu învingătoarea din meciul Samsonova - Rybakina.

