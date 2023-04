Jessica Pegula, declarație memorabilă după meciul cu Irina Begu: scenariu de Oscar pentru partida din optimi

Partida dintre Irina Begu și Jessica Pegula, din optimile de finală ale Charleston Open, a avut o desfășurare uluitoare.

Jessica Pegula (locul 3 WTA) și Irina Begu (locul 37) s-au întâlnit în optimile de finală de la Charleston Open.

Scor final Jessica Pegula - Irina Begu 7-5, 4-6, 6-4, după două ore și 30 de minute.

Dar cum a decurs meciul?

*La 5-4 pentru Irina Begu, Pegula a câștigat 7 jocuri la rând: 7-5, 4-0 în favoarea americancei.

*Apoi, Begu a câștigat 10 jocuri la rând: 7-5, 4-6, 0-4.

*Pegula a izbutit o nouă serie, de 6 jocuri: 7-5, 4-6, 6-4.

"Au fost 10 jocuri pierdute la rând? Am încercat să le număr...7, 8,9. Mă întrebam: Când o să câștig și eu un joc?", a spus Pegula.

Jessica Pegula was counting the number of games she lost in a row in the Begu match in Charleston

