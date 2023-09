Faza zilei cu Patricia Țig la US Open: comentatorii americani nu s-au putut abține din râs VIDEO

Jucătoarea de tenis Patricia Ţig, locul 700 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Ţig a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, favorită 3 şi locul 3 WTA, scor 6-3, 6-1.

Meciul a durat o oră şi 11 minute.

Pentru prezenţa în turul doi, Ţig va primi un cec de 123.000 de dolari.

În urma eliminării Patriciei Ţig, România a rămas doar cu Sorana Cîrstea pe tabloul principal de simplu feminin. Cîrstea este calificată în turul trei şi va evolua cu kazaha Elena Rîbakina, locul 4 mondial.

În timpul unei pauze dintree jocuri, Patricia Țig a început să se miște pe ritmurile melodiei I will survive. Cele două comentatoare din SUA au început să râdă: "A început să intre în ritm. Nu știu dacă va supraviețui, dar în ciuda scorului e frumos să o vezi că se distrează".

Sometimes when you're in Ashe, you just have to dance even if it's not your night. pic.twitter.com/9lV0lz7llR