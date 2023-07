Cea mai bogată jucătoare de tenis, reacție dură după un articol critic la adresa ei: "Cu toate miliardele familiei..."

Jessica Pegula, locul 4 WTA, s-a oprit în sferturi la Wimbledon.

Pegula a fost eliminată de Marketa Vondrousova, 6-4, 2-6, 6-4, într-o oră şi 55 de minute.

Pentru a șasea oară la un Grand Slam, Jessica Pegula s-a oprit în sferturile de finală, fază pe care încă nu a reușit să o depășească.

Pegula a fost ținta unui articol al cărui titlu s-a referit la averea incomensurabilă a familiei jucătoarei, tatăl Jessicăi fiind un magnat în domeniul petrolier.

"Șase sferturi de finală, șase înfrângeri: Pegula are nevoie de o schimbare pe care miliardele familiei nu o pot cumpăra", a fost titlul de ziar care a enervat-o pe Jessica.

"Vă spun eu ce nu voi cumpăra, acest articol bun de aruncat la gunoi"

I’ll tell you what I won’t buy is this 🗑️ article 🤣 https://t.co/EzOWqqtcQm