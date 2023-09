Câți bani a câștigat Patricia Țig, jucătoarea care se îmbrăca de la H&M, pentru participarea în turul doi la US Open

După ce a jucat mult timp fără sponsor tehnic la turneele din circuit, Patricia Țig (29 de ani) s-a prezentat la US Open cu un echipament de la Bidi Badu.

Patricia Țig a ajuns la US Open până în turul al doilea. Jucătoarea din România a pierdut în această fază în fața americancei Jessica Pegula, locul trei WTA. Pentru prima dată în cariera ei, Pati a evoluat pe Arthur Ashe, cea mai mare arenă de la Flushing Meadows.

Patricia Țig a evoluat mult timp în tricouri simple, fără niciun logo, mărturisind că nu pune mare preț pe haine și că le cumpără de la H&M. De data aceasta, ea a jucat la US Open cu un echipament de la Bidi Badu.

Pentru participarea în turul al doilea, ea va încasa un premiu de 123.000 de dolari.

