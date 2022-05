O refugiată ucraineană, mamă a unei fetiţe în vârstă de 8 ani, a cărei sănătate este fragilă, i-a povestit sâmbătă, 7 mai, primei doamne a SUA prin ce a trecut până a ajuns în România.

Jill Biden și prima doamnă a României, Carmen Iohannis, s-au întâlnit sâmbătă cu mai multe mame şi copii refugiaţi din Ucraina la o şcoală din Bucureşti.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI — Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

Printre acestea se afla și Svetlana, o tânără mamă ucraineană care a mărturisit că a avut ”noroc”, deoarece a ales ruta cea bună să părăsească Harkovul, cealaltă fiind bombardată de inamic.

”Mă numesc Svetlana. Vin din Harkov. Am o fetiţă care se numeşte Varvara. Am venit împreună din Harkov. Când a început războiul, am primit un telefon «Svetlana, mai bine începi să îţi faci bagajele şi pleci cu fetiţa ta», mi s-a transmis”, a povestit ea.

Femeia a povestit că fiica ei era bolnavă și starea ei s-a agravat în subsol din cauza frigului.

”Aşa că am mers la subsol, dar nu simţeam că suntem în siguranţă acolo. Încă eram speriată şi îngrijorată şi era greu să decid unde era mai sigur, în subsol sau în apartament. Dar am rămas la subsol. Fata mea are 8 ani şi eram îngrijorată pentru sănătatea ei, mai ales când am mers în subsol. În urmă cu un an, fetiţa mea a avut o perioadă dificilă, a fost internată în spital. A fost foarte bolnavă, iar în subsol era foarte frig, condiţiile erau neprielnice şi m-am temut că se va îmbolnăvi din nou”, a continuat Svetlana.

Mulți copii care se refugiaseră în subsol erau speriați și plângeau încontinuu.

”Din când în când mergeam sus, pentru că erau foarte speriaţi copiii. Le era foarte frig şi nu puteau să îndure situaţia. Eram foarte îngrijoraţi în legătura cu sănătatea lor mentală, plângeau, erau foarte traumatizaţi, unii dintre ei începuseră să se panicheze”, a mai spus tânăra mamă.

Femeia a mai povestit că se temea mult pentru sănătatea fetiței și după o săptămână și jumătate a decis să plece.

”Am stat o săptămână şi jumătate în subsol, ne acopeream capul cu pături. Am adus tot ce am putut la cu noi şi dormeam pe saltele. Eram îngrijorată cu privire la sănătatea fetiţei mele, mă temeam să nu se îmbolnăvească din nou. Nu mă putea ajuta nimeni, nu avea cine să îi ofere asistenţa medicală necesară. Mă temeam că va trebui sa merg din nou cu ea la spital şi mulţi alţi copii se aflau în această situaţie. Condiţiile erau foarte dificile în subsolul în care ne-am adăpostit.

Am rămas acolo o săptămână şi jumătate, după care am decis că trebuie să ieşim din oraş. Am hotărât împreună cu nişte prieteni să plecăm. Erau doar două rute prin care puteam ieşi din Harkov şi nu ştiam pe care să o alegem. Am ales una dintre ele şi am ieşit din oraş. Slavă Domnului că am ales-o pe aceea pentru că cealaltă rută a fost bombardată de inamic. Am avut noroc că am ales ruta cea bună ca să scăpăm din oraş”, a povestit Svetlana.

Prima doamnă a SUA, Jill Biden este în vizită în România. Vineri, 6 mai, a mers la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Acolo, soția liderului american, Joe Biden, le-a servit masa militarilor americani şi ai NATO.

Iar sâmbătă, 7 mai, Jill Biden s-a întâlnit cu prima doamnă a României, Carmen Iohannis.

Vizita în România este parte a unei deplasări de patru zile pe care Prima Doamnă a SUA o efectuează în ţara noastră şi Slovacia pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiaţii ucraineni.

Soţia preşedintelui SUA a scris pe Twitter că scopul călătoriei sale în cele două state este de "a petrece Ziua Mamei cu mame şi copii ucraineni care au fost forţaţi să îşi părăsească locuinţele din cauza războiului lui Putin". Carmen Iohannis, fiind întâmpinată de aceasta şi de către preşedintele Klaus Iohannis.