Prima Doamnă a Statelor Unite este în vizită România. Prezența lui Jill Biden aici transmite, potrivit exprților în politică internațională, un mesaj puternic întregii comunități internaționale cu privire la războiul din Ucraina.

Este pentru a doua oară când soția lui Joe Biden vine în țara noastră. Prima vizită în România a primei doamne a SUA a fost în luna mai 2014, în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Atunci, soţul său era vicepreşedintele Statelor Unite.

Vizita soției actualului președintelui SUA în Europa este o dovadă de sprijin pentru Ucraina și țările vecine care ajută refugiații ucraineni.

Politologul Cristian Diaconescu e explicat într-un interviu acordat Ziare.com de ce este extrem de importantă vizita soției lui Joe Biden în România.

”Din punctul de vedere al profilării politicii externe și al regulilor prin care statul american transmite mesaje către partenerii săi, rolul primei doamne este inclusiv instituțional.

Nu este o chestiune care ține numai de personalitatea dânsei, este un tip de atitudine prin care partea americană transmite un mesaj cât se poate de clar în legătură cu susținerea, cu solidaritatea. Este un mesaj care nu mai funcționează în plan bilateral, iar aceste reguli și principiul privind reprezentivitatea la nivel înalt a primei doamne a SUA sunt recunoscute în practica internațională.

Deci vizita lui Jill Biden la București este una cât se poate de importantă și are conotații politice foarte bune”, a explicat expertul în politică internațională.

Potrivit specialistului, ”putem considera că este purtătoarea unui mesaj al lui Joe Biden”.

”Nu este o chestiune de echivalență în ceea ce privește regulile strict procedural diplomatice, dar din punct de vedere al mesajului, vizita arată că, într-adevăr, SUA are o prezență și transmite un semnal cât se poate de important”, a mai punctat Cristian Diaconescu.

Profesorul Cristian Pîrvulescu a explicat, la rândul său pentru Ziare.com că vizita lui Jill Biden în România reprezintă un semnal privind poziția pe care România o are în NATO.

”Eu cred că ține în primul rând de programul pe care îl are Prima Doamnă care este o instituție în SUA. Orice comparație cu România nu poate fi făcută pentru că nu avem această instituție. Iar când spun că este o instituție, mă refer și la faptul că dispune de funcționari, birouri, etc. Și are și obligații.

Putem compara această instituție cu cea a reginei, în statele unde regele este bărbat, și a familiei regale sau cu cea a prințului consort. Sunt obligații care țin foarte mult de partea formală a șefului de stat. Sigur că vizita primei doamne a SUA are o semnificație politică. Vizitează militarii americani care sunt în România și refugiații. Iar acesta reprezintă un semnal privind poziția pe care o are România în ansamblul Alianței”.

Analistul a mai explicat și de ce nu se poate face comparații între atribuțiile Primei Doamne a SUA și Carmen Iohannis.

”Însă sunt foarte mulți care au profitat de această vizită pentru a critica lipsa de inițiativă a doamnei Iohannis. Ori noi nu avem instituția primei doamne. Nu putem să cerem să aibă același comportament ca Jill Biden sau Brigitte Macron care și ea dispune în Franța de o echipă care o ajută.

Așa că aici eu cred că mulți au transferat nemulțumirile față de președintele Iohannis asupra soției sale, ceea ce nu este chiar politicos. Până acum, prin discreție s-au remarcat soțiile președinților români și este complicat să le reproșăm că nu au fost prezente în viața politică și socială a țării. Poate de acum înainte să se poată face ceva în acest sens, însă pentru acest lucru este nevoie de o reformă instituțională”, a mai precizat profesorul Cristian Pîrvulescu.

Vineri dimineața, Jill Biden a transmis pe Twitter că se îndreaptă spre România.

„În drum spre România și Slovacia pentru a petrece Ziua Mamei cu mame și copii ucraineni care au fost forțați să plece de acasă din cauza războiului lui Putin. De asemenea, voi vizita trupele americane și-mi voi exprima recunoștința pentru ajutorul oferit țărilor vecine și organizațiilor umanitare”, a scris Jill Biden pe Twitter.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.

I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.