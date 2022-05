Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a vizitat vineri seară, 6 mai, baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Acolo, soția liderului american, Joe Biden, a luat masa alături de militarii americani şi ai NATO.

Jill Biden face o vizită oficială de două zile în țara noastră.

Sâmbătă, Jill Biden se va întâlni la București cu soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, prilej cu care va exprima recunoştinţa pentru generozitatea şi sprijinul poporului român în ajutorarea refugiaţilor ucraineni.

Ulterior, Prima Doamnă a SUA va vizita o şcoală publică din Bucureşti, care găzduieşte elevi ucraineni refugiaţi.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.

I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.