Momentul viral când Jill Biden îl sărută pe buze pe soțul vicepreședintei Kamala Harris VIDEO

Prima doamnă a SUA, Jill Biden, a fost protagonista unui moment bizar chiar înainte ca soțul său să înceapă discursul despre starea națiunii.

Marți seară, Jill Biden a fost fimată când a intrat în sală și s-a dus la locul rezervat pentru ea, lângă soțul vicepreședintei Kamala Harris, Douglas Emhoff.

Când a ajuns lângă acesta, și-au dat mâna, au zâmbit și s-au sărutat pe buze.

Cei din jur nu au reacționat, însă momentul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Jill Biden realizing she kissed Douglas Emhoff and not Joe Biden pic.twitter.com/ZizFl63dTo