Jill Biden, în mijlocul unui scandal de Crăciun. De ce este acuzată Prima Doamnă a SUA VIDEO

Jill Biden este în mijlocul unui scandal legat de un clip postat pe pagina personală de Twitter cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Prima Doamnă a SUA a postat un clip al unei variante reinterpretate a piesei ”Spărgătorul de nuci”, interpretată de trupa de dansatori de step Dorrance Dance.

”Un pic de magie, de uimire şi de bucurie aduse de dansatori talentaţi de step din Dorrance Dance, interpretând în mod ludic Spărgătorul de Nuci”, comentează soția președintelui Joe Biden.

Videoclipul, care prezintă interpreții trupei din New York dansând pe holurile Casei Albe, a devenit viral pe mai multe platforme de socializare. Deși a primit remarci pozitive, câțiva utilizatori au criticat performanța.

Un utilizator a spus că este „un Crăciun bolnav mintal la Casa Albă Biden”, conform The Hill.

Un alt utilizator a spus că videoclipul ar fi trebuit să „vină cu o etichetă de sensibilitate” și că este „îngrozitor”.

Câțiva alții au numit videoclipul „s-a trezit”, „îngrijorat” și „distopic”, iar utilizatorii au făcut paralele între estetica videoclipului și filme ca „Hunger Games” și „Clockwork Orange”.

„Casa Albă a trecut de la cocaină la acid”, a spus un alt internaut, făcând referire la aparenta descoperire a cocainei la Casa Albă la începutul acestui an.

A bit of magic, wonder, and joy brought to you by the talented tappers of Dorrance Dance, performing their playful interpretation of The Nutcracker Suite.

Enjoy! 💕 pic.twitter.com/qXtCm4t37o