Ce s-a întâmplat cu averea de 300 de milioane de dolari a lui Jim Carrey. Comediantul a acceptat rolul din noul film Sonic doar pentru că „are nevoie de bani”

Jim Carrey, odată regele salariilor din Hollywood, este acum mai puțin prezent pe marele ecran. Actorul în vârstă de 62 de ani, care câștiga în trecut 20 de milioane de dolari pe film, cum a fost cazul în The Cable Guy din 1996, recunoaște că revenirea sa în franciza Sonic the Hedgehog are mai mult de-a face cu nevoile financiare decât cu pasiunea pură.

De-a lungul carierei sale legendare, Carrey a avut succes cu filme precum Liar Liar, The Truman Show, How the Grinch Stole Christmas și Bruce Almighty, însă popularitatea sa a început să scadă în anii 2000. Deși averea sa netă era estimată la 300 de milioane de dolari, actorul încă are grijă să-și plătească facturile – motiv pentru care și-a reluat activitatea în actorie.

„Am revenit în acest univers, în primul rând pentru că pot interpreta un geniu, ceea ce este puțin exagerat, și, sincer, pentru că am cumpărat multe lucruri și am nevoie de bani,” a glumit Carrey pe covorul roșu la premiera din Londra a filmului Sonic the Hedgehog 3.

Totuși, nu este vorba doar de bani. Carrey a adăugat: „În același timp, filmul are inimă, și de aceea am acceptat rolul prima dată. E ceva frumos în sufletul acestui film.” Evident, și-a păstrat simțul umorului, încheind cu: „Sper să aducă familiile împreună și să vindece câteva boli.”

Finanțele par să fie totuși o prioritate pentru actor, în special având în vedere că așteaptă încă un câștig mare din vânzarea impresionantei sale vile din Los Angeles, care rămâne pe piață după mai multe reduceri de preț, conform Realtor.com.

Ads

Casa din Brentwood, cu cinci dormitoare și nouă băi, a fost inițial listată în februarie 2023 la 28,9 milioane de dolari, dar acum prețul a fost redus la 19 milioane de dolari.

În mai 2024, Carrey a scăzut prețul la 21,9 milioane de dolari – în total, o reducere de 7 milioane de dolari. Cu toate acestea, el este pe cale să obțină un profit considerabil, având în vedere că a cumpărat proprietatea pentru doar 3,8 milioane de dolari în 1994, în timpul succesului Ace Ventura: Pet Detective.

Actorul mai deține o proprietate în Maui, unde este rezident, iar o parte din arta sa este expusă în galeria locală Wyland. Colecția sa de mașini de lux, care include mai multe Mercedes-uri, un Porsche Panamera și un Tesla, ar fi contribuit, de asemenea, la scăderea averii sale.

Ads

Drumul lui Carrey de la începuturile modeste până la statutul emblematic de la Hollywood a început în Toronto, unde a crescut. A renunțat la școală în 1978 pentru a-și susține familia, lucrând ca îngrijitor, dar, până la vârsta de 15 ani, făcea stand-up comedy în cluburile locale. În 1979, câștiga deja bani ca și comedian, iar la 19 ani s-a mutat la Hollywood.

În 1985, a făcut un pas curajos: și-a scris un cec de 10 milioane de dolari pentru „servicii actoricești,” cu termen de plată în zece ani, păstrându-l în portofel ca simbol al ambiției sale. În mod remarcabil, în noiembrie 1995, a primit exact această sumă pentru rolul său din Dumb and Dumber.

În 2022, Carrey și-a anunțat planurile de a se retrage definitiv din actorie, declarând că Sonic the Hedgehog 2 ar fi ultimul său film, „cu excepția cazului în care apare un scenariu scris cu cerneală de aur de către îngeri.” La premiera Sonic 3, a glumit: „Probabil a fost o hiperbolă.”

Ads

Seria ”Sonic” s-a dovedit a fi unul dintre cele mai profitabile proiecte din cariera sa, primele două filme generând împreună 725 de milioane de dolari la nivel mondial. Noul film promite o aventură captivantă alături de Sonic, Knuckles și Tails, având în distribuție și actori precum Ben Schwartz, Idris Elba și Keanu Reeves, scrie dailymail.com.

Ads