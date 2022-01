Jim Carrey a împlinit 60 de ani pe 17 ianuarie. Actorul, cunoscut în special pentru rolurile de comedie, și-a delectat fanii cu un videoclip postat pe rețele sociale.

Carrey se pretinde a fi un bătrânel fără dinți: I am sixty and sexy! - Am 60 de ani și sunt sexy!

Jim Carrey a jucat în multe filme de comedie, precum Ace Ventura, Dumb and Dumber, Bruce Almighty, The Mask, însă a făcut roluri de excepție și în producții ca Man on the Moon.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022