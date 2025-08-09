A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 23:30
406 citiri
A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO X/@Cosmic_Andrew1

Jim Lovell, astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press.

Într-o postare pe X, NASA a anunţat: ”Suntem îndureraţi de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 şi veteran al patru misiuni spaţiale.

Viaţa şi munca lui Lovell au inspirat milioane de oameni. Curajul său în situaţii de presiune ne-a ajutat să ne croim drumul către Lună şi mai departe – o călătorie care continuă şi astăzi”.

Lovell a contribuit la transformarea misiunii lunare eşuate într-un triumf, reuşind să se întoarcă în siguranţă pe Pământ după explozia unui rezervor de oxigen.

Secretarul Departamentului Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că viaţa şi munca astronautului ”au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”.

”Caracterul şi curajul neclintit al lui Jim au ajutat naţiunea noastră să ajungă pe Lună şi au transformat o potenţială tragedie într-un succes din care am învăţat enorm”, a spus el.

”Îi plângem moartea chiar şi în timp ce îi sărbătorim realizările.

De la două misiuni Gemini pionierat până la succesele Apollo, Jim a ajutat naţiunea noastră să croiască un drum istoric în spaţiu, care ne poartă mai departe către viitoarele misiuni Artemis pe Lună şi dincolo de ea”, a adăugat Duffy.

Jim Lovell avea 97 de ani.

În urmă cu 55 de ani, o explozie a pus în pericol viaţa celor trei astronauţi aflaţi la bordul Apollo 13, a treia misiune cu echipaj uman a NASA care trebuia să ajungă pe Lună. Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise s-au aflat atunci într-o cursă pentru supravieţuire.

În timpul călătoriei Apollo 13 spre Lună, o explozie în modulul de serviciu a permis ca oxigenul să se piardă în spaţiu.

Astronautul Jack Swigert a raportat accidentul: ”OK, Houston, am avut o problemă aici”.

Partea din naveta Apollo care trebuia să readucă astronauţii prin atmosfera terestră după misiune - modulul de comandă - a trebuit să fie închisă pentru a fi conservate resursele. Echipajul a folosit modulul lunar ca barcă de salvare. Echipajul a amerizat în Oceanul Pacific.

Doliu în fotbalul românesc. Un impresar celebru a murit. A colaborat cu cei mai mari agenți din lume
Doliu în fotbalul românesc. Un impresar celebru a murit. A colaborat cu cei mai mari agenți din lume
Robert Vișan, impresar care a fost foarte apropiat de frații Giovanni și Victor Becali, a murit vineri, 8 august. El se lupta de ceva timp cu o formă de cancer. Vișan, cunoscut pentru...
Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?
Cine se războiește cu morții? Președintele Ion Iliescu lasă în urmă o Românie dezbinată politic?
Moartea nu e o scenă de campanie electorală. În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată...
#Jim Lovell, #deces, #comandant apollo 13 , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
ObservatorNews.ro
In cat timp vrea Guvernul sa ii lase pe romani sa isi ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
Adevarul.ro
Cum arata harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate intre Ucraina si Rusia, la negocierile cu Trump

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol, Kremlinul întinde o capcană
  2. Rusia lansează un „catalog” online cu copii ucraineni pentru adopție, clasificați după culoarea ochilor și a părului
  3. De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă
  4. A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
  5. Momentul în care o dubă este spulberată de un tren pe calea ferată. Șoferul a scăpat ca prin minune VIDEO
  6. Cinci scenarii despre cum se poate încheia războiul din Ucraina. Cât de utilă va fi întâlnirea dintre președinții Trump și Putin
  7. Ceea ce Putin și Trump ar putea conveni nu este ceea ce are nevoie Ucraina sau Europa ANALIZĂ
  8. O femeie a fost înjunghiată de un necunoscut, pe o stradă din București. Victima, șocată că niciun trecător nu s-a oprit să o ajute
  9. Întâlnirea Trump-Putin ar putea "redesena" nu doar Ucraina, ci și Europa. Avertisment sumbru venit din Germania
  10. Trump cere demisia imediată a directorului general Intel din cauza legăturilor cu China