11 detalii surprinzătoare din viața lui Jimmy Carter. Moștenirea lăsată de fostul președinte: de la panourile solare de pe Casa Albă până la eradicarea unui parazit

Jimmy Carter, al 39-lea preşedinte al Statelor Unite, a decedat duminică, 29 ianuarie, la vârsta de 100 de ani, iar The Washington Post a scos la iveală mai multe informații inedite despre viața și influența lui Carter.

Fostul lider rămâne cunoscut pentru stilul său de viaţă modest, pentru concentrarea timpurie asupra schimbărilor climatice şi pentru preocupările legate de diviziunile tot mai mari din ţară. Dar există 11 fapte prin care Jimmy Carter poate surprinde. De pildă, a montat panouri solare pe Casa Albă, a petrecut odată 89 de secunde în interiorul unui reactor nuclear în curs de topire şi a sărutat-o pe buze, contrar protocolului, pe fosta regină-mamă a Marii Britanii, scrie The Washington Post.

În timpul singurului său mandat la Casa Albă, din 1977 până în 1981 - din care aproape o treime a fost umbrit de criza ostaticilor din Iran, care a durat 444 de zile - veteranul Marinei americane a negociat un acord de pace istoric între Egipt şi Israel şi a fost un pionier al energiei regenerabile ca alternativă mai ieftină la petrolul străin. A fost primul preşedinte democrat din 1888 încoace care nu a fost reales. Fiind cel mai longeviv fost preşedinte al Statelor Unite, a petrecut zeci de ani lucrând pentru a promova pacea şi umanitarismul, eforturi pentru care a primit Premiul Nobel pentru Pace. Dar sunt totuşi câteva informaţii despre Jimmy Carter care ar putea surprinde, scrie The Washington Post.

Jimmy Carter a fost primul viitor preşedinte născut într-un spital

James Earl Carter Jr. s-a născut pe 1 octombrie 1924, într-un spital cu 60 de paturi din Plains, Georgia, devenind astfel primul viitor preşedinte care s-a născut într-un astfel de cadru. O naştere în spital poate părea nesemnificativă astăzi, dar la începutul secolului al XX-lea, aproape toate naşterile aveau încă loc acasă, inclusiv majoritatea la momentul naşterii lui Carter. Mama sa, Lillian, era asistentă medicală înregistrată la unitatea în care a născut, iar tatăl său, James Earl, era fermier. Patru ani mai târziu, familia s-a mutat din Plains la o fermă din apropiere - unde tatăl său cultiva porumb, bumbac, arahide şi trestie de zahăr.

A fost primul preşedinte care a fost învestit cu un prenume derivat

Când Jimmy Carter a fost învestit în funcţie în 1977 jurând pe o Biblie de familie deţinută de soţia sa, Rosalynn Carter, el a depus jurământul prezidenţial folosind prenumele „Jimmy” în loc de „James”, prenumele său real pe care l-a folosit rar.

Bill Clinton şi Joe Biden, care de asemenea şi-au folosit prenumele derivat la Casa Albă, au optat să depună jurământul folosind numele complet în timpul învestirii lor. După ce Jimmy Carter a depus jurământul, organizatorii ceremoniei sale de învestitură au lansat un balon uriaş în formă de alună în cadrul unei parade, pentru a-i onora rădăcinile.

Jimmy şi Rosalynn Carter au fost căsătoriţi mai mult timp decât orice alt cuplu prezidenţial

Jimmy şi Rosalynn Carter au fost căsătoriţi timp de 77 de ani. A doua zi după ce Jimmy a dus-o la un film pe Rosalynn, la o primă întâlnire în doi în 1945, el i-a spus mamei că ştie că vrea să se căsătorească cu ea. Un an mai târziu, când el avea 21 de ani, iar ea 18, s-au căsătorit. „De-a lungul anilor, am devenit nu doar prieteni şi iubiţi, ci şi parteneri”, spunea Rosalynn aproape şapte decenii mai târziu, la sărbătorirea celei de-a 90-a aniversări a lui Jimmy. „El a crezut întotdeauna că eu pot face orice”, a mărturisit fosta primă-doamnă. Cei doi se cunoşteau dintotdeauna. Rosalynn locuia în apropiere, în oraşul lor natal, Plains, iar Ruth Carter, sora mai mică a lui Jimmy, se juca adesea cu ea.

Rosalynn Carter a murit în noiembrie 2023, la vârsta de 96 de ani.

A instalat panouri solare pentru încălzirea apei pe acoperişul Aripei de Vest a Casei Albe

În 1979, Carter a inaugurat panourile solare de pe acoperişul Casei Albe, ca parte a planului său ambiţios de a reduce importurile costisitoare de petrol prin creşterea utilizării de către SUA a energiei durabile.

„Exploatarea puterii soarelui ne poate îmbogăţi viaţa pe măsură ce ne îndepărtăm de dependenţa noastră paralizantă de petrolul străin”, spunea el la acea vreme. Este „una dintre cele mai mari şi mai interesante aventuri întreprinse vreodată de poporul american”, a spus el despre panourile solare.

Panourile au fost îndepărtate de administraţia Reagan în 1986, în timpul reparaţiilor de la Casa Albă.

Carter avea ambiţii mari în ceea ce priveşte energia solară - spera ca până în anul 2000 să reprezinte 20% din nevoile energetice ale SUA, un obiectiv care nu a fost atins.

Peanut One a stabilit standardul tehnologic pentru avioanele de campanie

Peanut One, cum a fost cunoscut avionul de campanie al lui Carter din 1976, a servit drept sediu a lui Carter pentru sezonul alegerilor primare democrate, atunci când a decis să candideze. Echipamentul său informatic specializat - conceput pentru a menţine campania operaţională de la 9.000 de metri înălţime - a atras admiraţia jurnaliştilor politici, inclusiv a lui David S. Broder de la Washington Post. „Conectat prin circuite elaborate la programul, mass-media şi personalul de organizare din sediul din Atlanta”, a relatat Broder în 1976, computerul campaniei era conectat la datele sondajelor şi la înregistrările din ziare. „Oricât de impresionant ar fi, computerul din spate este pe locul doi faţă de cel din faţă, din capul lui Jimmy Carter”, scria jurnalistul. Jimmy Carter, care a fost supranumit „candidatul condus de computer” de către The Washington Post în acel an, era cunoscut pentru o abordare calmă a deciziilor politice.

Numirile judiciare ale lui Carter au fost cele mai diversificate din punct de vedere rasial şi al genului la acea vreme

În timpul singurului său mandat la Casa Albă, Carter a numit 57 de judecători aparţinând minorităţilor şi 41 de judecătoare în sistemul judiciar federal, ceea ce, potrivit Centrului Carter, a fost mai mult decât toţi preşedinţii anteriori la un loc. Unul dintre aceşti judecători a fost Ruth Bader Ginsburg, pe care Carter a numit-o în 1980 la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia. Cel de-al 39-lea preşedinte, care s-a maturizat din punct de vedere politic în timpul erei drepturilor civile, dar a îmbrăţişat mişcarea în mod public mai târziu în cariera sa politică, a numit şi prima femeie de culoare care a făcut parte dintr-un cabinet prezidenţial - Patricia Roberts Harris.

Un creştin fervent, el a fost împotriva avortului, dar mai târziu a susţinut căsătoria între persoane de acelaşi sex

Un baptist care a trăit toată viaţa şi care s-a descris drept un creştin „născut din nou”, Carter şi-a descris credinţa ca fiind fundamentală pentru politica sa. În timpul preşedinţiei sale, creştinismul lui Carter l-a determinat să se opună personal avortului, despre care a spus că, în opinia sa, nu ar trebui să fie finanţat la nivel federal prin Medicaid - deşi a spus că a putut să „trăiască cu” decizia Curţii Supreme Roe v. Wade din 1973 care legaliza avortul la nivel naţional.

Credinţa sa a continuat să îi modeleze poziţiile şi după ce a părăsit Casa Albă, inclusiv în ceea ce priveşte căsătoria între persoane de acelaşi sex. „Cred că Iisus ar aproba căsătoriile între persoane de acelaşi sex”, a declarat el în 2015, după ce aceste uniuni fuseseră declarate legale de Curtea Supremă. De asemenea, după plecarea de la Casa Albă, Carter a lucrat ca profesor la şcoala de duminică, ţinând peste 800 de lecţii la Biserica Baptistă Maranatha de la marginea oraşului Plains. Lecţiile, ţinute la fiecare două săptămâni, s-au dovedit atât de populare, încât credincioşii făceau coadă cu o seară înainte pentru a-şi asigura locurile.

A făcut din eradicarea viermelui de Guineea o misiune personală

Organizaţia nonprofit a celui de-al 39-lea preşedinte - Centrul Carter - şi-a lansat campania de eradicare la nivel mondial a bolii viermelui de Guineea în 1986, când se estima că existau 3,5 milioane de cazuri ale acestei afecţiuni parazitare dureroase în întreaga lume. Nu există niciun leac pentru această boală străveche, care se contractează prin consumul unei larve parazite din apa nefiltrată. În interiorul corpului, larvele se transformă în viermi de până la un metru lungime.

În 2022, doar 13 cazuri au fost raportate la nivel mondial, potrivit Centrului Carter - care timp de decenii a sprijinit guvernele în promovarea apei potabile şi în întreruperea lanţurilor de transmitere a parazitului. „Aş dori ca ultimul vierme din Guineea să moară înaintea mea”, a declarat Carter la o conferinţă de presă în 2015.

A petrecut 89 de secunde în interiorul unui reactor nuclear avariat

Atunci când un reactor nuclear din Ontario, Canada, a explodat în 1952 - aruncând material radioactiv în atmosferă - Marina SUA a trimis o echipă din care făcea parte şi Jimmy Carter, pe atunci un locotenent în vârstă de 28 de ani care contribuise la dezvoltarea primului submarin nuclear, pentru a ajuta autorităţile canadiene să demonteze miezul parţial topit. Lt. Carter a intrat în reactor îmbrăcat în echipament de protecţie împreună cu alţi doi specialişti, expunându-se 89 de secunde la aceeaşi cantitate de radiaţii pe care populaţia generală o absoarbe într-un an. El a declarat ulterior că urina sa a continuat să fie pozitivă la radioactivitate timp de şase luni.

Elvis Presley l-a sunat pe Carter, dar era prea drogat pentru ca preşedintele să îl poată înţelege

Într-un interviu din 2011, Jimmy Carter şi-a amintit că, la scurt timp după învestirea sa, a primit un telefon de la Elvis Presley la Casa Albă. „Era complet drogat şi nu ştia ce spune. Propoziţiile sale erau aproape incoerente”, a dezvăluit Carter pentru revista New Yorker. Se pare că starul dorea ca preşedintele proaspăt învestit să graţieze un şerif care avea probleme cu legea.

Carter s-a descris ca fiind un prieten personal al lui Presley şi, în 1977, a declarat că moartea legendei muzicale a privat ţara de o parte din ea însăşi. „În urmă cu mai bine de 20 de ani, el a erupt pe scenă cu un impact fără precedent şi care, probabil, nu va fi niciodată egalat”, a spus Carter într-o declaraţie prezidenţială transmisă la moartea lui Presley.

Tabloidele britanice l-au acuzat pe Carter că a încălcat protocolul regal sărutând-o pe buze pe Regina Mamă

La doi ani după ce Jimmy Carter a vizitat Palatul Buckingham în 1977, în presa britanică au început să circule zvonuri conform cărora acesta ar fi sărutat-o pe buze pe Regina Mamă - ceea ce ziarele au considerat o încălcare „scandaloasă” a spaţiului personal al acesteia. „Este singurul bărbat, de la moartea dragului meu soţ, care a avut neruşinarea să mă sărute pe buze”, ar fi spus Regina Mamă.

În memoriile sale, Carter a negat cu vehemenţă această afirmaţie, insistând asupra faptului că sărutul său de noapte bună a fost dat uşor şi pe obrazul Reginei Mamă.

