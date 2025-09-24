Trump, furibund după decizia de a-l readuce pe post pe Jimmy Kimmel: „O adevărată gașcă de ratați!”

Președintele Donald Trump a criticat decizia ABC de a-l readuce pe Jimmy Kimmel la televiziunea de noapte și a spus: „Cred că vom testa ABC în această privință”.

„Nu pot să cred că ABC Fake News i-a redat lui Jimmy Kimmel slujba”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Casa Albă a fost informată de ABC că emisiunea sa a fost anulată! S-a întâmplat ceva între atunci și acum, pentru că publicul său a DISPĂRUT, iar „talentul” său nu a fost niciodată acolo”.

Trump a continuat: „De ce ar vrea înapoi pe cineva care se descurcă atât de prost, care nu e amuzant și care pune în pericol rețeaua TV jucându-se pe tema GUNOIULUI democrat?! El este încă o ramură a DNC și, din câte știu eu, aceasta ar fi o contribuție ilegală majoră la campanie. Cred că vom testa ABC în această privință. Să vedem cum ne descurcăm. Ultima dată când i-am atacat, mi-au dat 16 milioane de dolari. Asta sună și mai profitabil. O gașcă de ratați! Lăsați-l pe Jimmy Kimmel să putrezească în audiențele lui proaste.”

Cele 16 milioane de dolari la care face referire Trump reprezintă suma totală plătită de Disney pentru a soluționa procesul de defăimare al lui împotriva ABC News și a prezentatorului George Stephanopoulos.

Ads

În decembrie 2024, Disney a fost de acord să plătească o înțelegere de 15 milioane de dolari bibliotecii prezidențiale a lui Trump (plus 1 milion de dolari în onorariile avocaților) după ce Stephanopoulos a afirmat în mod eronat în martie 2024, la emisiunea „This Week” a emisiunii ABC News, că Trump fusese găsit „responsabil pentru viol de către un juriu”. (De fapt, verdictul unui juriu l-a găsit pe Trump responsabil pentru abuz sexual într-un proces civil intentat de scriitoarea E. Jean Carroll.)

După ce ABC a retras emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” pe 17 septembrie, din cauza comentariilor făcute de gazdă despre ucigașul lui Charlie Kirk, Disney a declarat luni că emisiunea va reveni la programul obișnuit marți.

„Am petrecut ultimele zile purtând conversații atente cu Jimmy și, după aceste conversații, am ajuns la decizia de a reveni la emisiune marți”, a declarat Disney, compania-mamă a ABC, într-un comunicat.

Ads

Sinclair și Nexstar Media, două grupuri mari de posturi de televiziune care declaraseră anterior că îl suspendă pe Kimmel în legătură cu comentariile sale despre Kirk, au declarat marți că nu vor difuza emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” deocamdată.

Comentariile lui Trump de săptămâna trecută despre Kimmel au dat impresia că președintele credea că emisiunea a fost anulată și că Kimmel a fost „concediat”.

„Veste grozavă pentru America: Emisiunea lui Jimmy Kimmel, care a contestat ratingurile, este ANULATĂ”, a scris Trump pe Truth Social pe 17 septembrie. „Felicitări ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Kimmel nu are NICIUN talent și ratinguri mai slabe chiar și decât Colbert, dacă este posibil. Asta îi lasă pe Jimmy și Seth, doi ratați totali, la Fake News NBC. Ratingurile lor sunt și ele oribile. Faceți-o, NBC!!! Președintele DJT”

La o conferință de presă din Marea Britanie, joia trecută, Trump a spus că Kimmel a fost „concediat din cauza ratingurilor proaste, mai mult decât oricine altcineva”. El a mai spus: „Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. A avut ratinguri foarte proaste și ar fi trebuit să-l concedieze cu mult timp în urmă. Deci, știți, puteți numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent.” Trump a adăugat că Kimmel „a spus un lucru oribil despre un domn pe nume Charlie Kirk”. (Kimmel nu spusese nimic în emisiune despre Kirk însuși.)

Ads

Suspendarea emisiunii lui Kimmel de către ABC săptămâna trecută a venit după ce două mari grupuri de posturi de radio - Nexstar și Sinclair - au declarat că renunță la emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” din cauza remarcilor lui Kimmel din emisiunea din 15 septembrie, conform cărora „gașca MAGA” încerca să-l prezinte pe ucigașul lui Charlie Kirk „altceva decât unul dintre ei”.

În aceeași zi, președintele FCC, Brendan Carr, a declarat într-un podcast că, dacă ABC „nu ia măsuri” în ceea ce-l privește pe Kimmel, FCC va avea „muncă suplimentară de făcut”, sugerând că ar fi să investigheze plângerile de „distorsionare a știrilor” împotriva postului. Carr a avertizat: „Putem face asta pe calea ușoară sau pe calea grea”. Președintele FCC a spus că comentariul lui Kimmel a fost „una dintre cele mai bolnave conduite posibile”.

Declarația completă a Disney de luni (22 septembrie) suna astfel: „Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția serialului pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoționant pentru țara noastră. Este o decizie pe care am luat-o deoarece am considerat că unele dintre comentarii au fost nepotrivite și, prin urmare, lipsite de sensibilitate. Am petrecut ultimele zile purtând conversații atente cu Jimmy și, după aceste conversații, am ajuns la decizia de a reveni la serial marți.”

Ads