Jimmy Kimmel, în lacrimi la primul monolog de după suspendare. „Nu a fost niciodată intenția mea să minimalizez uciderea unui tânăr”. Nou atac la adresa lui Trump VIDEO

Jimmy Kimmel, vizibil emoționat la primul monolog după suspendarea emisiunii sale FOTO Captură video Youtube Jimmy Kimmel Live!

Jimmy Kimmel a revenit marți, 23 septembrie, la emisiunea sa „Jimmy Kimmel Live!”, la mai puțin de o săptămână după ce postul de televiziune ABC suspendase producția din cauza unor remarci ale acestuia legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Vizibil emoționat, realizatorul a declarat că înțelege reacțiile pe care le-a stârnit discursul său în unele persoane care l-au criticat și a mulțumit celor care l-au susținut, mai ales adversarilor săi care i-au sărit în apărare.

„A fost copleșitor... Am primit mesaje de la toți oamenii din lume în ultimele șase zile”, a glumit Kimmel la începutul monologului său, continuând să le mulțumească tuturor celor care l-au apărat, inclusiv conservatorilor.

„Mai presus de toate, vreau să le mulțumesc oamenilor care nu-mi susțin emisiunea și ceea ce cred, dar îmi susțin oricum dreptul de a împărtăși aceste convingeri”, a spus Kimmel. „Nu mi-aș fi imaginat niciodată că Ben Shapiro, Clay Travis, Mitch McConnell, Rand Paul, chiar și vechiul meu prieten Ted Cruz, care credeți sau nu, a spus ceva foarte frumos în numele meu. Este nevoie de curaj pentru ei să vorbească împotriva acestei administrații. Au făcut-o și merită meritul pentru asta.”

Compania Walt Disney, care deține ABC, a anunțat luni că Kimmel se va întoarce în direct.

Anunțul a urmat unei furtuni politice și mediatice care a început după ce comedianul a abordat uciderea lui Kirk într-un monolog din 15 septembrie, spunând: „Am atins noi cote minime în weekend, banda MAGA încercând să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul de-al lor și făcând tot posibilul să obțină puncte politice din asta”.

Ads

Kimmel, emoționat, a declarat marți că „este important pentru mine ca om și, adică, înțelegeți că nu a fost niciodată intenția mea să minimalizez uciderea unui tânăr. Nu cred că este nimic amuzant în asta”, adăugând că a transmis condoleanțe familiei lui Kirk pe rețelele de socializare după uciderea lui Kirk.

Kimmel nu și-a cerut scuze generale pentru remarcile sale din monologul de săptămâna trecută, dar a spus că a înțeles cât de jignitor a fost pentru unii.

„Nici nu a fost intenția mea să dau vina pe vreun grup anume pentru acțiunile a ceea ce a fost evident o persoană profund tulburată”, a spus Kimmel despre presupusul atacator. „Asta a fost exact opusul punctului pe care încercam să-l transmit. Dar înțeleg că unora li s-a părut fie nepotrivit, fie neclar, fie poate ambele. Și pentru cei care cred că am făcut-o, arătați cu degetul, înțeleg de ce sunteți supărați. Dacă situația ar fi fost inversată, sunt șanse mari să fi simțit la fel.”

Ads

Kimmel a oferit o scurtă explicație pentru ceea ce s-a întâmplat în culise între el și conducerea ABC.

„Nu am fost fericit când m-au retras din direct miercuri”, a spus Kimmel. „Nu am fost de acord cu acea decizie și le-am spus asta și am avut multe conversații. Le-am împărtășit punctul meu de vedere, ei l-au împărtășit pe al lor. Am discutat despre asta și, la final, chiar dacă nu era nevoie, chiar nu era nevoie, aceasta este o companie gigantică... m-au primit înapoi în direct.”

Reacția furioasă a lui Trump

Marți seară, înainte ca emisiunea să fie difuzată pe Coasta de Est, Trump a scris pe Truth Social: „Nu pot să cred că ABC Fake News i-a redat slujba lui Jimmy Kimmel. Casa Albă a fost anunțată de ABC că emisiunea sa a fost anulată!”

Ads

El a continuat: „Cred că vom testa ABC în această privință. Să vedem cum ne descurcăm. Ultima dată când i-am atacat, mi-au dat 16 milioane de dolari”, a spus Trump, referindu-se la procesul de defăimare de anul trecut împotriva ABC News din cauza remarcilor făcute de prezentatorul George Stephanopoulos, pe care postul de televiziune l-a soluționat în decembrie, acceptând să contribuie cu 15 milioane de dolari la fundația și muzeul prezidențial al lui Trump și cu încă 1 milion de dolari pentru onorariile legale ale președintelui.

„Acesta pare și mai profitabil”, a scris domnul Trump marți. „O adevărată gașcă de ratați!”

Kimmel a spus publicului său marți că președintele „a spus foarte clar că vrea să mă vadă pe mine și pe sutele de oameni care lucrează aici concediați din locurile noastre de muncă. Liderul nostru celebrează americanii care își pierd mijloacele de trai pentru că nu suportă o glumă.”

„Un lucru pe care l-am învățat de la Lenny Bruce, George Carlin și Howard Stern este că o amenințare guvernamentală de a reduce la tăcere un comedian pe care președintele nu-l agreează este antiamericană”, a adăugat el.

Ads

Într-un interviu din 17 septembrie cu podcasterul de dreapta Benny Johnson, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, a numit remarcile lui Kimmel „una dintre cele mai bolnave conduite posibile” și a spus că există o „cale de urmat pentru suspendare din această cauză”.

„FCC va avea remedii pe care le-am putea lua în considerare”, i-a spus Carr lui Johnson. „Putem face asta pe calea ușoară sau pe calea grea.”

Scandalul replicilor lui Kimmel

La câteva ore după interviu, operatorul postului de radio Nexstar a anunțat că va suspenda emisiunea lui Kimmel din cauza remarcilor. Nexstar deține și operează peste 200 de posturi de radio la nivel național, inclusiv peste două duzini de afiliați ABC. Nexstar are un acord în curs de achiziționare a Tegna, un rival mai mic, pentru 6,2 miliarde de dolari și are nevoie de aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații.

Un purtător de cuvânt al Nexstar a declarat săptămâna trecută pentru CBS News că decizia de a suspenda emisiunea lui Kimmel a fost „luată unilateral de echipa executivă de la Nexstar și că nu au avut nicio comunicare cu FCC sau cu nicio agenție guvernamentală înainte de a lua această decizie”.

Ads

ABC a declarat ulterior că suspendă emisiunea „pe termen nelimitat”.

Un alt proprietar important de post de radio, Sinclair Broadcast Group, a declarat, de asemenea, săptămâna trecută că retrage emisiunea lui Kimmel.

În ciuda revenirii sale la ABC marți seară, atât Nexstar, cât și Sinclair au declarat că vor continua să preia emisiunea lui Kimmel.

Sinclair a postat luni seară o declarație pe X în care spunea că nu va prelua „Jimmy Kimmel Live!” pe posturile sale afiliate ABC și că o va „înlocui cu programe de știri” începând de marți seară. „Discuțiile cu ABC sunt în curs de desfășurare, în timp ce evaluăm potențiala revenire a emisiunii”, a spus Sinclair.

Nexstar a declarat marți că va continua să preia „Jimmy Kimmel Live!” și „va monitoriza emisiunea pe măsură ce revine la ABC”.

În ceea ce privește Carr, Kimmel a arătat marți publicului o postare pe rețelele de socializare scrisă de președintele FCC în mai 2022, în care spunea: „Satira politică este una dintre cele mai vechi și mai importante forme de libertate de exprimare. Îi provoacă pe cei aflați la putere, folosind în același timp umorul pentru a atrage mai mulți oameni la discuție. De aceea, persoanele aflate în poziții influente au vizat-o întotdeauna pentru cenzură.”

Ads

Luni, Disney nu a aprofundat detaliile care au dus la decizia sa de a permite reluarea serialului lui Kimmel, spunând doar într-un comunicat că suspendarea inițială a fost „pentru a evita inflamarea și mai mult a unei situații tensionate într-un moment emoționant pentru țara noastră”, numind comentariile sale „nepotrivite și, prin urmare, lipsite de sensibilitate”.

„Am petrecut ultimele zile purtând conversații atente cu Jimmy și, după aceste conversații, am ajuns la decizia de a reveni la serial marți”, a declarat Disney.

Ads