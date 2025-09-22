Jimmy Kimmel încearcă să convingă Disney să îl lase înapoi pe post. Prezentatorul detestat de a Trump a fost penalizat în urma remarcilor uciderea lui Charlie Kirk

Jimmy Kimmel, un critic al lui Donald Trump FOTO: Captură video/X/@JimmyKimmelLive

Jimmy Kimmel și Disney încearcă să găsească un compromis care să permită revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” la ABC, potrivit Variety.

Reprezentanții comerciali și juridici ai cunoscutului prezentator sunt angajați în discuții intense cu liderii Disney și ABC, în speranța de a găsi o cale de compromis care să permită revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live”, spun trei persoane care cunosc situația.

Prezentatorul nu a făcut niciun comentariu public de când emisiunea a fost retrasă brusc din grila de programe obișnuită de la ora 23:35 în 17 septembrie, Disney afirmând doar că programul va fi scos din grila de programe „pe termen nelimitat” după ce unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de televiziune din SUA, Nexstar, a declarat că intenționează să prevină difuzarea programului în urma remarcilor făcute de prezentator în legătură cu Trump și uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Sinclair, un alt mare proprietar de posturi de televiziune, a declarat că și el va retrage emisiunea lui Kimmel de pe posturile sale.

Kimmel prezintă emisiunea de noapte a ABC din 2003 și, în ultimii ani, a devenit o figură cheie a rețelei ca prezentator al emisiunilor „Who Wants to Be a Millionaire”, „Academy Awards” și altor emisiuni speciale.

Nu există nicio garanție că Jimmy Kimmel și Disney vor ajunge la un acord pentru a reveni pe micile ecrane, au avertizat aceste persoane. De asemenea, nu este clar care este poziția lui Kimmel cu privire la ceea ce ar accepta și ceea ce nu ar accepta din partea ABC ca condiții pentru a reveni pe scenă în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live”. Se înțelege că prezentatorul este conștient de efectele pe care le-ar avea o închidere asupra zecilor de membri ai echipei sale de producție, precum și asupra furnizorilor din Los Angeles care lucrează la emisiune, potrivit unei surse care cunoaște situația. Gazda este, de asemenea, conștientă că unii membri ai echipei și ai personalului încă se luptă să iasă din criza financiară creată de grevele scenariștilor și actorilor din 2023, care au durat luni de zile.

Reprezentanții Disney au refuzat să comenteze. Reprezentantul media al lui Kimmel nu a răspuns solicitărilor.

Situația incendiară din jurul lui Kimmel a declanșat un val de critici la adresa Disney din partea stângii și a dreptei. Susținătorii libertății de exprimare au condamnat decizia rapidă a companiei de a-l scoate pe Kimmel din emisie. Conservatorii au aplaudat, iar Trump și-a reiterat amenințarea de a face presiuni pentru ca rețelele de televiziune să-și piardă licențele pentru că au permis difuzarea de opinii anti-Trump și anti-MAGA.

Joi au izbucnit demonstrații în fața sediilor Disney din New York și Burbank și în fața complexului de teatre din Hollywood unde se produce „Jimmy Kimmel Live”.

