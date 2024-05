Scene dramatice în semifinala de la ATP Madrid, cu jucătorul care l-a bătut pe Nadal VIDEO

A doua semifinală a turneului ATP de la Madrid, dintre cehul Jiri Lehecka și canadianul Felix Auger-Aliassime, s-a încheiat după numai jumătate de oră, din cauza unei accidentări.

Astfel, în primul set, la scorul de 3-3, Jiri Lehecka (31 ATP) a fost nevoit să abandoneze din cauza unei probleme medicale la picior, Felix Auger-Aliassime calificându-se astfel în ultimul act.

Lehecka este jucătorul care l-a învins în optimi pe Rafael Nadal, în timp ce Auger-Aliassime e la a doua calificare la rând prin abandonul adversarului, după retragerea lui Jannik Sinner din sferturi.

Felix Auger-Aliassime va evolua în finală cu rusul Andrey Rublev, numărul 8 mondial, care l-a învins pe americanul Taylor Fritz (13 ATP), cu 6-4, 6-3.

Heartbreaking 💔

Jiri Lehecka is forced to retire with an injury at 3-3 in the first set, sending Felix Auger-Aliassime into his first Masters 1000 final.#MMOPEN pic.twitter.com/N3tihT0Wj8