Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 13 August 2025, ora 12:02
554 citiri
Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!
Fred Kerley FOTO X NYPost

Sprinterul american Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021, la Tokyo, și bronz în 2024, la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunțat marți Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU), citată de AFP.

Kerley, campion mondial pe suta de metri în 2022, a fost suspendat pentru nerespectarea obligațiilor sale de localizare în vederea efectuării testelor antidoping.

Sportivii de nivel înalt sunt supuși unor obligații stricte de localizare (adresă, stagii, antrenamente, competiții) și trebuie să indice zilnic un interval orar și un loc în care să poată fi testați în mod inopinat.

Trei nerespectări ale acestor obligații (un control ratat, o neprezentare sau informații inexacte constatate de agenția antidoping) în mai puțin de un an atrag o sancțiune.

"Fred Kerley a notificat deja AIU cu privire la intenția sa de a contesta acuzația că a încălcat regulile antidoping privind localizarea", se arată într-un comunicat al firmei de avocatură specializată în antidoping Howard L. Jacobs, distribuit de Kerley pe rețelele sale de socializare.

"El consideră că unul sau mai multe dintre testele ratate pot fi contestate deoarece nu a fost neglijent sau pentru că controlorul nu a depus toate eforturile rezonabile pentru a-l localiza", adaugă comunicatul.

Kerley, în vârstă de 30 de ani, și-a construit un palmares remarcabil în doar câțiva ani, după ce a decis să abandoneze specialitatea sa principală, 400 m (bronz mondial în 2019, argint mondial la 4x400 m în 2017), pentru a se concentra pe 100 m.

După surpriza produsă la Jocurile de la Tokyo, unde a terminat pe locul secund după italianul Marcell Jacobs, Kerley a fost încoronat campion mondial pe teren propriu, la Eugene, în 2022 (cu un timp de 9,76 secunde, record personal) și apoi a câștigat o altă medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, vara trecută.

Anunțul suspendării provizorii a sprinterului adaugă un alt episod anului său deja haotic. Kerley s-a retras de la selecțiile americane acum două săptămâni și, prin urmare, nu a fost eligibil pentru selecție în vederea Campionatelor Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie).

Americanul a fost arestat la începutul lunii mai la Miami, în urma unei altercații la hotelul oficial rezervat sportivilor care au concurat în Grand Slam Track, un nou circuit lansat anul acesta de Michael Johnson.

În ianuarie, Kerley a fost arestat, tot la Miami, după o dispută aprinsă cu poliția. Într-un caz separat, el a fost acuzat și urmărit penal în ianuarie pentru violență domestică împotriva mamei copiilor săi și a pledat vinovat în ambele cazuri.

Uluitor! Sportivul care a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial
Uluitor! Sportivul care a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta. În...
Povestea Ștefaniei Uță, marea speranță a atletismului românesc: "Era ca Olive, din Popeye marinarul. Picioare lungi, mâini lungi și foarte haioasă"
Povestea Ștefaniei Uță, marea speranță a atletismului românesc: "Era ca Olive, din Popeye marinarul. Picioare lungi, mâini lungi și foarte haioasă"
Campioană națională în ultimii doi ani și deținătoare a mai multor medalii obținute în diferite competiții internaționale, Ștefania Uță este considerată de mulți cea mai...
#jo paris, #atletism, #dopaj, #100 de metri, #Fred Kerley , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul
  2. Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
  3. Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!
  4. Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO
  5. Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo
  6. Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
  7. Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
  8. PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare
  9. Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
  10. Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB