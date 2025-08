Jo a ajuns la medic de urgență. Artista a trecut printr-o operație: „Îmi venea să mușc din microfon”

Jo, cântăreața în vârstă de 30 de ani, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală din cauza unor probleme de sănătate, iar acum se află în perioada de recuperare.

Artista a împărtășit fanilor de pe Instagram detalii despre situația dificilă prin care a trecut, fără să dea însă informații precise despre natura afecțiunii. Jo a spus că operația a presupus patru incizii și că se recuperează, însă procesul nu este unul simplu.

„În seara asta am cântat în Mamaia. Acum 4 zile am fost operată. Nu vreau să insist pe subiect - a fost o problemă medicală, am trecut printr-o intervenție, am patru incizii, sunt în plină recuperare. Nu e ușor”, a scris artista.

Ads

Chiar dacă a revenit pe scenă, Jo a recunoscut că nu se simte în formă maximă și că i-a fost dificil să susțină concertul așa cum și-ar fi dorit. Ea a subliniat presiunea constantă sub care se află artiștii, făcând referire și la momentul controversat în care Justin Timberlake a fost criticat la Electric Castle pentru lipsa de energie.

„Vreau să fiu sinceră cu voi: mi-a fost greu azi la show. Mi-aș fi dorit să pot da mai mult, dar atât m-a dus corpul. Atât am putut azi. Pe tot parcursul concertului, mi-a zburat gândul la momentul JT de la Electric, unde multi s-au grăbit să-l judece. Adevărul e că noi, ca popor, suntem campioni la dat cu părerea și la arătat cu degetul. Nu iertăm nimic. Nici măcar pe JT. Ce pot să mai zic de mine?!

Aproape că mă simțeam vinovată că am trecut printr-o operație și că nu pot dansa ca de obicei, că nu țopăi și nu țin vibe-ul sus cap-coadă, că nu fac eventual și trei tumbe doar ca să demonstrez că-s ok. Da, e meseria noastră. Da, ne-o asumăm. Da, trebuie să fim mereu profi. Dar știți ce? Suntem oameni, (...). Mie azi, sincer, îmi venea să mușc din microfon de ciudă că nu puteam fizic să dau mai mult. Dar, guess what? Nimănui nu-i pasă. Poate ar trebui să fim puțin mai empatici. Mai umani. Mai ales când vine vorba de oamenii care vă aduc bucurie prin artă. Niciun artist nu e robot”, a mai spus Jo.

Ads