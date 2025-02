Noul superstar din tenis a câștigat primul său titlu ATP, la numai 18 ani

Brazilianul Joao Fonseca, locul 99 mondial, a câştigat duminică turneul ATP 250 de la Buenos Aires, obţinând primul titlu al carierei sale în circuitul mondial.

În finală, jucătorul sud-american l-a învins pe argentinianul Francisco Cerundolo, scor 6-4, 7-6 (7/1), şi a devenit, la 18 ani, 5 luni şi 26 de zile, al 10-lea cel mai tânăr jucător care câştigă un turneu ATP din 1990 încoace.

„A fost o săptămână incredibilă, am realizat ceva ce nu credeam că pot. Este foarte dificil să joci aici împotriva a patru argentinieni (pe rând în timpul turneului, n.r.), dar sprijinul brazilian m-a ajutat. Mental, am fost foarte puternic, am fost pozitiv, iar asta m-a ajutat în final”, a declarat el.

Recordul de precocitate este deţinut de australianul Lleyton Hewitt. Fostul număr 1 mondial a câştigat primul dintre cele 30 de titluri ale sale la vârsta de 16 ani, 10 luni şi 18 zile. S-a întâmplat la Adelaide, în 1998.

Câştigător al Next Gen Finals la sfârşitul anului trecut, rezervat jucătorilor sub 21 de ani, Fonseca, care a jucat prima sa finală la un turneu ATP, va ocupa luni locul 68 în lume, cea mai bună clasare a sa.

