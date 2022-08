Care sunt cele mai bine plătite locuri de muncă din România. ”Deși salariile cresc, veniturile noastre totale scad”

Salariul mediu din România a crescut în ultima lună, iar specialiștii din resurse umane susțin că sunt companii care au încercat să țină pasul cu inflația și au mărit salariile.

Doar că scumpirile extrem de mari nu au putut fi acoperite de aceste măriri care nu au fost semnificative în toate cazurile.

Corina Diaconu, specialist în resurse umane, a declarat pentru Ziare.com că ne aflăm într-un context economic în care măririle de salariu nu acoperă tot timpul scumpirile.

„Companiile au încercat să țină pasul cu inflația și au crescut salariile, unde s-a putut.

Creșteri salariale au existat și anul acesta așa cum se întâmplă cel puțin în companiile care au politici de personal foarte bine conturate an de an. Statisticile arată o creștere a salariilor cu până la 10% ca medie anul acesta, însă dacă ținem cont de majorările semnificative ale prețurilor, mai ales din ultimele luni, n termen reali vorbim de multe ori de scăderi ale veniturilor oamenilor pentru că efectiv creșterea salariilor nu mai poate ține pasul cu rata inflației care este extrem de crescută în acest moment.

În plus, companiile care deja și-au prevăzut creșteri salariale în bugete la început de an sau la finalul anului trecut nu pot interveni tot timpul să ajusteze aceste bugete ori de câte ori crește rata inflației mai ales dacă discutăm despre un număr mare de persoane din compania respectivă. Ca atare, ajungem la situații în care, deși salariul mi-a crescut, din cauza contextului economic de fapt veniturile noastre totale scad”, a declarat pentru Ziare.com Corina Diaconu, specialist HR.

Sunt și angajați foarte bine plătiți. Cele mai bine plătite joburi rămân cele din IT. Pentru poziții de conducere, salariul poate ajunge și la 40.000 de lei pe lună.

„Dacă ar fi să facem un top, în continuare acesta este dominat de IT, ca și în anii trecuți, dar și de pozițiile de management. Acestea sunt cumva salariile maxime pe care le au în prezent acești specialiști, inclusiv în zona de IT. Mediile la nivel național sunt ceva mei mici pentru că ele, de fapt, cresc odată cu creșterea nivelului de senioritate al angajatului. Evident, ele depind și de mărimea companiei, de proiectele pe care le are și nu în ultimul rând de aria geografică. În top sunt în continuare salariile din Capitală și din orașele mari cu care ne-am obișnuit deja, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov sau Iași unde în general întâlnim companii medii și mari.

De exemplu, un chief technology officer, adică o poziție de management în IT este plătită cu aproximativ 40 de mii de lei. Un arhitect IT, tot o poziție extrem de specializată, câștigă undeva pe la 35 de mii de lei. Cam același salariu îl are și un director financiar. Mai jos sunt programatorii PHP care sunt pe la 30-31 de mii de lei salariu pe lună.

În acest moment sunt salarii atractive cam în toate industriile. Cam toate companiile încearcă cumva să găsească oferte competitive. În vânzări sunt iarăși salarii foarte bune. Au fost întotdeauna, în domeniul pharma, și ei au fost privilegiați și de fiecare dată salariile au fost consistente. Domeniul retail, anumite companii din domeniul retail, din nou, au salarii consistente”, a declarat Corina Diaconu.

Inflația a scăzut în luna iulie a acestui an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderile la unele bunuri alimentare și nealimentare sunt ușoare față de luna precedentă, însă raportat la aceeași perioadă a anului trecut creșterile de prețuri sunt uriașe.

La începutul anului, inflația încă se situa în jurul valorii de 8%. Iar în iulie 2021 era de aproximativ 5%.

În același timp, INS a anunțat și creșterea salariului mediu net cu 49 de lei. Astfel, salariul mediu net a ajuns la 3.977 lei.

Câştigul salarial mediu net a fost, în iunie, de 3.977 lei, mai mare cu 49 de lei (+1,2%), faţă de valoarea consemnată în luna precedentă, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut, acesta a avut valoarea de 6.413 lei, în iunie anul curent, cu 55 lei (+0,9%) mai mare decât în luna mai 2022.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) - 9.331 lei, iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - 2.186 lei.

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, indicele câştigului salarial real a fost 97,6% în luna iunie 2022, respectiv 100,4% comparativ cu luna mai a acestui an. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 223,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2022.

"În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei", menţionează INS.

Potrivit sursei citate, în luna iunie a acestui an, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum şi a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat aplicării prevederilor legale privind unele măsuri fiscale conform cărora unele categorii de salariaţii beneficiază de prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia la asigurări sociale şi contribuţia la asigurări sociale de sănătate.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 24,2% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 23,2% în industria alimentară, respectiv cu 22,1% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

Pe de altă parte, scăderile câştigului salarial mediu net din luna iunie, faţă de mai 2022, au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). Totodată, diminuările câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie sau a încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au consemnat în fabricarea produselor din tutun (-16,5%), în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (-10,1%), în activităţi de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tranzacţii imobiliare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (între 1,5% şi 6%).

Datele INS relevă faptul că, în sectorul bugetar, în iunie, s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net, comparativ cu luna precedentă, în învăţământ (-11,7%), în principal ca urmare a acordării în luna mai 2022 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) şi a reducerii în luna iunie 2022 a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

În administraţia publică a existat o reducere de 2,2% a aceluiaşi câştig salarial, în timp ce în sănătate şi asistenţă socială, acesta a crescut uşor, comparativ cu luna precedentă (+0,7%).

