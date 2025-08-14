Meseriile viitorului. Cine va face bani și pe timp de criză: „Acestea sunt ultimele cheltuieli la care se renunță”

Măsurile fiscale stabilite de Guvernul Bolojan, ce presupun scăderea drastică a puterii de cumpărare a românilor, au generat ample dezbateri în societate. Printre temele înaintate se numără soluțiile colective și individuale pentru conservarea standardului de viață. Unele afaceri și profesii sunt mai vulnerabile în contextul turbulențelor socio-economice, altele mai greu de lovit.

Despre domeniile, respectiv profesiile care vor simți cel mai puțin criza cu cauze interne, ce se anunță a dura cel puțin în 2025 și 2026, Ziare.com a discutat cu Cristina Profeanu, expert HR. Potrivit acesteia, „analizând datele economice și obiceiurile de consum ale românilor, putem identifica mai multe categorii de profesii și afaceri cu un grad ridicat de reziliență”.

Practic, vorbim despre domenii în care profesioniștii vor putea menține și chiar ridica tarifele, fără a-și face griji de o pierdere semnificativă de clienți.

Profesioniștii care vor face bani și pe timp de criză

Prima categorie, care va merge la fel de bine în criză, include „serviciile esențiale și non-elastice - deci cele care au o cerere constantă”.

„Medici, asistenți medicali, farmaciști, profesori, educatori, personal din sectorul energetic și de utilități, specialiști în producția și procesarea alimentară.

Indiferent de contextul economic, populația are nevoie de servicii medicale, educație, servicii financiare, contabile, fiscale, hrană și utilități. Aceste cheltuieli sunt ultimele la care se renunță, asigurând o cerere relativ constantă”, a explicat Profeanu.

Categoria a doua se referă la „economia bazată pe eficiență și costuri reduse”.

„Mecanici auto, instalatori, electricieni, tehnicieni de reparații pentru electrocasnice și electronice, croitori, cizmari.

Când puterea de cumpărare scade, consumatorii amână achizițiile de bunuri noi și costisitoare, preferând să repare sau să întrețină bunurile existente (...)”, a mai precizat expertul HR.

Categoria a treia vizează „adaptabilitatea digitală și tehnologică”.

„Specialiști în marketing digital și e-commerce, dezvoltatori web/aplicații mobile, administratori de sisteme IT, analiști de date, consultanți în transformare digitală.

Crizele accelerează nevoia de digitalizare. Companiile care nu sunt online sau nu își optimizează procesele digitale pierd competitivitate. Aceste profesii ajută alte afaceri să supraviețuiască și să se dezvolte”, a explicat specialistul în resurse umane.

Și cea de-a patra categorie păzită de criză vizează „serviciile personale și de îngrijire”.

„Frizeri/coafori, cosmeticiene, terapeuți, psihologi, instructori de fitness/wellness, personal de îngrijire pentru copii și vârstnici. Chiar și în perioade dificile, oamenii investesc în bunăstarea personală și în servicii care nu pot fi complet automatizate sau amânate pe termen lung. Nevoia de îngrijire a populației îmbătrânite este, de asemenea, un factor de creștere pe termen lung”, a mai transmis Profeanu.

Angajările. Tendințele din câmpul muncii

În ceea ce privește angajările, ultimul an a fost marcat de modificări semnificative.

„În acest peisaj, devine esențială identificarea acelor domenii și modele de afaceri care demonstrează reziliență, precum și înțelegerea fenomenului de reconversie profesională ca răspuns adaptativ la noile cerințe economice.

Interesul companiilor de a angaja în ultimul an a fost polarizat și direct influențat de modelul de afaceri și de vulnerabilitatea la creșterea costurilor operaționale”, a explicat Cristina Profeanu.

Printre sectoarele în creștere se numără:

„IT & Tehnologie: Continuă să fie motorul pieței muncii. Cererea pentru specialiști în securitate cibernetică, analiză de date, dezvoltare software și inteligență artificială rămâne ridicată, companiile investind în digitalizare pentru a-și crește eficiența și a rămâne competitive.

Servicii Externalizate (BPO/SSC): România rămâne o destinație atractivă pentru centrele de servicii de suport, finanțe-contabilitate și HR, datorită competențelor lingvistice și tehnice ale forței de muncă.

Logistică și E-commerce: Creșterea comerțului online a susținut o cerere constantă pentru personal în depozite, curierat și managementul lanțului de aprovizionare”, a explicat Profeanu.

Din perspectiva angajărilor, sectoarele vulnerabile, vizate de stagnări și chiar scăderi sunt:

„Industria prelucrătoare: Companiile energointensive sau dependente de materii prime importate au devenit mult mai precaute în a face angajări, confruntându-se cu presiuni mari pe costuri. Construcții: Deși există proiecte în derulare, creșterea prețurilor la materialele de construcții și incertitudinea economică au temperat ritmul noilor angajări.

Retail tradițional (non-alimentar): Scăderea puterii de cumpărare afectează direct vânzările de bunuri non-esențiale, determinând o stagnare a angajărilor.

Pe termen scurt și mediu, ne așteptăm la o continuare a acestei polarizări. Companiile vor prioritiza rolurile care aduc valoare adăugată directă, optimizează costuri prin tehnologie sau răspund unor nevoi esențiale. Flexibilitatea, competențele digitale și capacitatea de adaptare vor fi criteriile cheie atât pentru angajatori, cât și pentru candidați”, a declarat Cristina Profeanu, pentru Ziare.com.

