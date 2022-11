Românii care iau 3 salarii: "Mai am încă două joburi pe lângă cel de economist"/ "Nu uita să-ți lași timp și pentru viață"

Într-o perioadă în care multor români nu le ajung salariile în urma scumpirilor, nu sunt puțini cei care încearcă să câștige mai mulți bani având două servicii.

Este contextul în care un tânăr a făcut un sondaj pe Facebook, dornic să afle cum își rotunjesc alții veniturile.

"Cum vă creșteți veniturile? Ce faceți în afara jobului principal?", a întrebat acesta pe grupul Viața și banii.

"Mai am încă două joburi pe lângă cel de economist"

Printre cei care au răspuns, o tânără a mărturisit că are 3 joburi, în total.

"Mai am încă 2 joburi pe lângă cel de economist. Ambele au ca scop sănătatea.

Primul - despre sănătate și inteligență financiară - este un canal de youtube deschis acum 7 luni în scopul de a oferi informații despre bani din experiența proprie: acum am rambursat anticipat creditul de casă, cum se procedează, cum am început să investesc la bursă, cum arată lunar contul de investiții (pentru cei la început de drum sau care vor să se apuce să își facă o idee că nu investeșți și faci 3x în primul an), cum arată planul meu pentru independența financiară, pe care îl dau mai departe cui dorește, cum arată bugetul meu, pe care îl dau mai departe.

Ads

Al doilea - despre sănătate și sport - un magazin online de articole sportive unde urmează să lansăm în curând echipament de o calitate superioară la un preț corect. Vrem să determinăm oamenii să facă mai multă mișcare. Sportul este cea mai ieftină formă de prevenție."

"Network marketing"

"Mă trezesc zilnic la ora 5 și lucrez în atelierul propriu pentru pasiunea mea care îmi crește stima de sine, bucuria și mă relaxează! Asta pe lângă jobul de 8-10 ore!"

"Cred că e foarte important care îți sunt pasiunile și cum le poți monetiza. Eu desenez în Autocad și prin asta am făcut aproximativ 30% din salariu anul trecut."

"Broker de asigurări în timpul liber."

"Veniturile mele vin din freelancing. Din lucrul ca liber profesionist. Diferența principală între freelancing și angajat e că atunci când ești freelancer nu ești plătit pe timpul petrecut la muncă, ci pe valoarea pe care o produci.

Ads

Dacă ești capabil să produci valoare mare... vei câștiga o mulțime de bani.

Cel mai mare avantaj e că poți face freelancing și având un job fix. Pe lângă job. Ca part time."

"Acum 3 ani am început să lucrez part time în consultanță financiară, îmi genera un venit suplimentar ok. Între timp a devenit activitatea principala pentru că lucrurile s-au dezvoltat într-o direcție potrivită.

Nu m-aș fi așteptat să iasă lucrurile așa bine în final pentru că veneam după 7 ani de logistică + 1 bebe, daaaar nu se știe niciodată de unde 'sare iepurele' deci mergi pe orice se ivește ok, dă-i timp să-ți iasă și implică-te chiar dacă în prima faza este doar part time!"

"În primul rând mă dezvolt personal, îmi fac timp pentru mine, să învăț lucruri noi și să cresc și astfel vin alături de mine oameni de calitate, îmi lărgesc cercul de cunoștințe.

De peste 10 ani m-am implicat part time în câteva afaceri de network marketing, însă până nu am găsit pe cea potrivită mie, nu am avut succes. Foarte mare dreptate au toți cei care spun să faci ce îți place, pentru că unde pui suflet, mai devreme sau mai târziu vine și succesul.

Ads

Pasiunea mea sunt croazierele, iar de când am devenit membru și partener în cel mai mare club de acest gen din lume - cu gândul doar să călătoresc mai accesibil și să îmi pot permite să merg în croaziere - am ajuns acum să călătoresc gratuit și să câștig și un venit fix + rezidual.

Nu simt asta că pe o muncă, pentru că îmi place să ajut oamenii să facă primii pași către vacanța lor de vis, să își aleagă destinația potrivită și am o mare bucurie sufletească atunci când îi văd cât de încântați se întorc din prima lor croazieră, așteptând nerăbdători să o rezerve pe următoarea. Va admir pe toți cei care v-ați făcut timp pentru o activitate care să va aducă un venit suplimentar, asta înseamnă să ieși din zona de confort, ceea ce nu este deloc ușor, însă merită efortul."

"Pe lângă jobul principal, mai sunt și antrenor personal de fitness. Am transformat o pasiune în a 2 a sursă de venit."

"Sunt consultant Financiar, ajut oamenii să își îndeplinească obiectivele din punct de vedere financiar (siguranță financiară pe tot parcursul viețîi, o pensie mai bună, cum să le ofere copiilor un start bun în viață)."

"Network marketing și fermier full time."

Nu toată lumea este de acord cu mai multe locuri de muncă.

"Ia-ți un job mai bănos și nu uita să-ți lași timp și pentru viață în afara jobului principal".

Ads