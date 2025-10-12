Care este jobul cu un salariu de 12 mii de lei pe lună pe care îl caută și tinerii din generația Z. „Este un domeniu sigur, de viitor”

Tinerii încep să caute locurile de muncă stabile, chiar dacă presupun muncă de birou.

De exemplu, meseria de contabil a reapărut în atenția celor care își caută de muncă.

Emma Rotaru are 21 de ani, lucrează de doi ani în contabilitate şi crede că a luat cea mai bună decizie. "Este un domeniu sigur, de viitor, este bine plătit şi ceva stabil. Nu trebuie să interacţionezi cu foarte multă lume fizic, care îţi consumă energie", explică tânăra, potrivit observatornews.ro.

În România, un contabil tânăr ia cam 4.600-5.000 lei brut pe lună, cei cu experiență de minim 4-5 ani urcă de la 6.500 până la 12.000 de lei în funcție de firma pentru care lucrează, iar un director de contabilitate sare de 25.000 de lei, scrie sursa citată.

"Componenta digitală sau inteligența artificială îi face să acceseze joburi precum contabilitatea, pentru că îi ajută foarte mult, tot ce înseamnă baza de calcul, logistica, sau diferite joburi care au componentă digitală ei le folosesc", explică un specialist în resurse umane.

"Sunt dispuși să accepte un venit mediu la început, atât timp cât angajatorul are perspective reale și clare de creștere. Redescoperă valoarea meseriilor considerate odinioară plictisitoare, dar care dovedesc a fi fundamentale pentru funcționarea societății moderne", a declarat Horaţiu Raicu, sindicalist.

Ads