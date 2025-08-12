O tânără a aplicat la peste 100 de joburi. Concluzia dură la care a ajuns: „Mi-a fost pur și simplu imposibil”

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 12 August 2025, ora 17:32
524 citiri
Birou fără angajați FOTO Unsplash

Australianca Evie Jackson, în vârstă de 28 de ani, povestește că, timp de șase luni, a aplicat la peste 100 de locuri de muncă, fără a primi însă niciun răspuns. Recent, tânăra a postat un filmuleț pe TikTok în care întreabă retoric: „Mai este cineva care aplică la locuri de muncă și nu primește niciun răspuns?”.

Într-un interviu acordat site-ului news.com.au, Jackson a relatat că a expediat „sute de aplicații” încercând să găsească un job part-time sau ocazional, pe durata studiilor universitare. „Mi-a fost pur și simplu imposibil”, spune ea despre eforturile depuse.

Un prieten i-ar fi sugerat că multe dintre anunțurile la care aplicase nu erau reale, ceea ce a determinat-o să caute informații despre fenomen. Astfel a aflat despre ceea ce se numește „joburi fantomă”: anunțuri de angajare care par legitime, dar pentru care angajatorul nu are intenția de a recruta efectiv.

Jackson menționează mai multe motive invocate pentru folosirea acestei practici: unele firme publică posturi pentru a-și îmbunătăți imaginea, altele pentru a atinge anumite ținte interne. Tânăra a mai sugerat și teorii legate de colectarea de date despre piață sau de stocarea CV-urilor primite.

„Am ajuns să aplic la o mulțime de locuri de muncă false, ceea ce e foarte descurajator,” a mai spus ea, descriind frustrarea pe care i-a provocat-o lipsa de reacții. În experiența sa, există semne care pot indica faptul că un anunț face parte din această categorie: listarea pe perioade îndelungate, peste 30 de zile, și primirea repetată a unor notificări pe e-mail pentru același post.

