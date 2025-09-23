Efectele jucăriei kendama asupra copiilor. Psiholog: „Oferă un sentiment de apartenență și dezvoltă toleranța la frustrare”

Kendama, jucăria din lemn cu bilă prinsă în sfoară a revenit în atenția publicului. Tot mai mulți tineri redescoperă acest joc de îndemânare, iar valul de popularitate este din nou în creștere.

Stocurile din magazine și de pe site-uri se vând extrem de repede, iar tinerii redescoperă kendama de la youtuberi cunoscuți din țară.

Pe lângă partea de distracție, specialiștii afirmă că acest joc ajută la dezvoltarea abilităților motorii, la controlul emoțiilor și la crearea de noi legături între copii.

În București, la unul dintre cele mai cunoscute magazine de kendame, coada se întinde până afară, unde zeci de copii și părinți așteaptă să cumpere modelul mult dorit.

De asemenea, pe site-ul Juggler.ro, mai multe modele de kendama sunt în prezent indisponibile, iar mare parte din ele sunt din gama Krom POP (varianta rubber, cât și sticky), semn că există cerere mare, iar stocurile se termină repede.

Pe magazinul online H2O Shop, în descrierea produselor Krom POP se face mențiunea că acestea reprezintă „una dintre cele mai bine vândute kendame la nivel global”.

„Nu te plictisești și te ajută la creier”

„Îmi place kendama pentru că este distractivă, nu te plictisești și te ajută la creier”, afirmă Petru, de 10 ani. Băiatul spune că se bucură cel mai mult atunci când se joacă cu prietenii, pentru că „la noi nu există competiții”.

Ads

Și Luca, un băiat de 13 ani, spune că „îmi place mult să fac scheme și să dau spike”. Luca povestește că a descoperit jocul în timp ce îl urmărea pe Bisoi pe YouTube și precizează că „nu avem voie cu ele la școală, ne-au interzis”.

„Jocul oferă un sentiment de apartenență”

„Jocul cu kendama atrage prin motivația intrinsecă, adică plăcerea de a reuși ceva prin propriul efort. În plus, jocul are o componentă socială, copiii își arată abilitățile și învață unii de la alții. Copilul simte imediat recompensa atunci când finalizează un trick și primește validare socială dacă arată reușita colegilor/prietenilor. De asemenea, jocul oferă un sentiment de apartenență, pentru că mulți copii îl practică împreună și creează o comunitate în jurul lui”, spune psihologul Elena Petrescu pentru libertatea.ro.

Ads

Cât despre abilitățile cognitive stimulate de acest joc, psihologul afirmă că „kendama stimulează atenția focalizată și totodată atenția distributivă, întrucât copilul trebuie să urmărească simultan mișcarea mingii și ajustarea mâinii în realizarea trick-ului. De asemenea, exersează și memoria de lucru, care este antrenată prin reținerea secvențelor motrice, iar capacitatea de concentrare este consolidată prin necesitatea de a menține focusul pe sarcină până la reușită”.

„O oportunitate de a dezvolta toleranța la frustrare”

Specialista mai spune că „jocul este o oportunitate de a dezvolta toleranța la frustrare”.

„Copilul învață că eșecul este normal și că progresul implică numeroase încercări, prin repetare poate ajunge la un rezultat pozitiv. Prin repetiție și depășirea obstacolelor, se consolidează perseverența, o trăsătură asociată cu reziliența emoțională. În plus, prin faptul că are nevoie de timp și răbdare pentru a progresa, kendama sprijină dezvoltarea autoreglării emoționale”, adaugă Petrescu.

Ads

De asemenea, psihologul precizează că jocul kendama poate facilita relațiile sociale „prin împărtășirea experiențelor și schimbul de cunoștințe”.

„Totuși, există și riscul apariției unor situații de excludere sau a unei competitivități excesive. Este important ca adulții să încurajeze colaborarea și sprijinul reciproc, nu doar comparația performanțelor”, atrage atenția psihologul.

Kendama este o jucărie japoneză din lemn, formată dintr-un mâner (ken) și o bilă (tama) legată cu sfoară. Jocul a apărut prima dată în anul 1777, în Japonia, în perioada Edo și era jucat mai ales de adulți, potrivit Historia.ro

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, jocul a fost uitat, însă a fost redescoperit în anii ’60, iar în 1975 s-a făcut Asociația Japoneză de Kendama, care a stabilit reguli și a început să organizeze concursuri. Din acel an, jocul s-a răspândit în întreaga lume și a ajuns să fie cunoscut și practicat pe mai multe continente.

Jocuri asemănătoare au mai existat și în alte părți ale lumii. La francezi era cunoscut sub numele de „bilboquet” (o jucărie cu un mâner și o singură cupă în care trebuia prinsă bila), la britanici era varianta de „cup-and-ball”, iar la germani se juca „Kugelfang”, un joc foarte asemănător.

Ads