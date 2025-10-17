Un bărbat și-a dat foc pe stradă, în fața unui spital, după ce s-a certat cu soția. Anterior, cheltuise la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul medical al femeii

Un bărbat și-a dat foc pe stradă, în fața unui spital, după ce s-a certat cu soția. Anterior, cheltuise la jocuri de noroc banii împrumutați pentru tratamentul medical al femeii
Ambulanță SMURD - Foto: Facebook/SMURD

Un bărbat din Timişoara şi-a dat foc chiar în faţa Spitalului de Oncologie de pe strada Victor Babeş din Timişoara, după ce s-a certat cu soţia sa, internată în unitatea medicală.

Scandalul dintre soţi a izbucnit după ce femeia a aflat că soţul său a băgat la jocuri de noroc banii pe care îi împrumutase pentru tratamentul ei.

”La data de 16 octombrie 2025, în jurul orei 21:40, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi autoincendiat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un tânăr de 26 de ani, care s-ar fi autoincendiat în timp ce se afla pe bulevardul Victor Babeş din Timişoara, pe fondul unor probleme familiale, ulterior intrând în curtea interioară a unei clinici medicale de pe bulevard. Bărbatul este aparţinătorul unei paciente din cadrul clinicii”, a transmis IPJ Timiş.

Acesta a fost preluat de îndată de cadrele medicale pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul le-a spus poliţiştilor că a luat decizia de a se autoincendia după ce s-a certat cu soţia, internată în spitalul de oncologie.

El a împrumutat o sumă de bani pentru tratamentul soţiei, deşi acest tratament este gratuit, iar banii i-a cheltuit la jocurile de noroc. Soţia a aflat toate acestea şi l-a ameninţat că va divorţa. Atunci el a luat decizia de a se autoincendia.

