Cristian-Gabriel Pascu a fost eliberat din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Marţi, USR, prin vocea deputatei Diana Stoica, i-a cerut premierului să revoce numirea făcută la şefia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) şi să permită adoptarea, de urgenţă, a legilor anti-păcănele.

"Îi cerem de urgenţă domnului Marcel Ciolacu să revoce această numire şi să pună în fruntea acestei instituţii pe cineva care înţelege cu ce se mănâncă această industrie, o mână de fier care să vină să facă ordine, să controleze şi să sancţioneze aceşti operatori. Şi, de asemenea, să votăm de urgenţă legile anti-păcănele", a afirmat Diana Stoica, la Parlament.

Ea a criticat faptul că la şefia ONJN a fost numit un "hairstylist", o persoană care nu are nicio pregătire în domeniu.

Luni, premierul Marcel Ciolacu a decis numirea lui Cristian-Gabriel Pascu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de noroc, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. În acelaşi timp, Mihail-Silviu Pocora a fost eliberat din această funcţie.

Cristian Pascu are o diplomă de coafor și e administratorul mai multor saloane de înfrumusețare. El a fost consilier local PNL la Sector 6 și a recunoscut, într-un interviu pentru g4media.ro, că nu știe nimic despre jocurile de noroc.

”Strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experiență în domeniu. Experiența mea relevantă e ca antreprenor, am avut foarte multe businessuri în diferite domenii. Am terminat o facultate de drept la vremea ei, am avut mai multe experiențe de business. În general în tot ceea ce fac încerc să fac cât mai bine”, a spus el.