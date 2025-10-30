Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a decis blocarea platformei Polymarket

Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, informează, joi, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), într-un comunicat de presă transmis joi, 30 octombrie.

Potrivit sursei citate, decizia vine în contextul unei creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor. Astfel, datele publice disponibile chiar pe această platformă, în timpul alegerilor prezidențiale din România, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate (volumul tranzacționat) a depășit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București volumul a trecut, la acest moment, de 15 milioane de dolari.

'Este important de subliniat că termenul 'volum tranzacționat' nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor între utilizatori, prin care aceștia au mizat și schimbat poziții financiare în funcție de rezultatul unui eveniment viitor. Aceste cifre reflectă, totuși, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligațiile legale impuse operatorilor licențiați - inclusiv cele privind protecția jucătorilor, raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și plata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat. Deși Polymarket este adesea prezentată drept o 'platformă de trading pe evenimente' sau o 'piață de predicții', din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte', precizează ONJN.

Reprezentanții Oficiului precizează că platforma se încadrează în definiția 'pariurilor în contraparte' pentru că: există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranța unui câștig), există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul, există contrapartidă (alți utilizatori, nu doar platforma), doar intermediază și încasează comision, fără a garanta cotele.

'În chiar propria comunicare pe platformă, jucătorii sunt îndemnați să 'plaseze un pariu', aspect confirmat și de percepția generală a jucătorilor conform căreia platforma este un 'site de pariuri utilizând crypto'. Astfel, diferența constă doar în soluția tehnologică sub care este prezentată platforma (blockchain/tokenizare), însă nu există o diferență de substanță juridică. Platforma nu intermediază investiții, ci organizează pariuri între participanți, fără licență și fără supraveghere', notează instituția de reglementare.

În acest context, ONJN atrage atenția că jocurile de noroc constituie monopol de stat și pot fi organizate numai de operatorii licențiați și autorizați, iar acceptarea ideii că un sistem de 'pariuri în contraparte' poate fi denumit 'tranzacționare' ar crea un precedent periculos, prin care orice operator ar putea 'reinterpreta' activitatea de pariere în contraparte ca fiind o activitate de bursă - eludând reglementările stricte din domeniul jocurilor de noroc sau din domeniul piețelor de capital.

'De asemenea, este îngrijorător faptul că în vreme ce există persoane care solicită public interzicerea jocurilor de noroc, platforma Polymarket este socialmente acceptată ca fiind o alternativă 'smart' de pariere, fără a conștientiza că vorbim de o platformă nelicențiată, operând în afara cadrului legal', avertizează sursa citată.

Polymarket a fost, deja, interzisă în SUA, după ce autoritatea de reglementare CFTC a stabilit că activitatea sa constituia tranzacționare neautorizată de instrumente derivate. Totodată, platforma a fost nevoită să blocheze accesul utilizatorilor americani și să plătească sancțiuni, în timp ce în alte state, inclusiv din Uniunea Europeană (Belgia, Franța, Polonia) și Asia (Singapore, Thailanda) autoritățile au dispus măsuri similare.

'În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, participarea la activități de jocuri de noroc nelicențiate constituie contravenție. De asemenea, promovarea unor astfel de activități reprezintă contravenție. Prin această decizie, ONJN reafirmă că orice formă de joc de noroc online trebuie să fie licențiată și supravegheată, iar accesarea sau promovarea platformelor nelicențiate expune utilizatorii și statul român la riscuri majore', afirmă reprezentanții ONJN.

În acest sens, decizia ONJN (împreună cu lista neagră actualizată) va fi comunicată furnizorilor de servicii de internet, în așa fel încât aceștia să blocheze într-un termen rezonabil accesul la platformă a jucătorilor rezidenți de pe teritoriul României.

