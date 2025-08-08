Descentralizarea României. Autoritățile locale vor putea controla „mai riguros” operatorii de jocuri de noroc

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 13:41
Vicepremierul Tanczos Barna vrea ca autoritățile locale să aibă un control mai mare asupra jocurilor de noroc Foto: Facebook/Tánczos Barna

Proiectul de reformă administrativă pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării va oferi autorităților locale posibilitatea de a face ”un control mai riguros” al activității firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, 8 august, într-o conferință de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea competențe în ceea ce privește stabilirea zonelor în care casele de pariuri vor putea funcționa, dar și condițiile în care activitatea acestora va putea fi autorizată.

„În ceea ce privește descentralizarea, propunem câteva elemente noi de simplificare și de jurisdicție sau de competență pentru autoritățile publice locale. De exemplu, în cazul jocurilor de noroc, autoritatea publică locală va avea competența de a stabili zonele, condițiile de autorizare pentru acele case de pariuri și case de jocuri de noroc, pentru a proteja cetățenii, pentru a proteja copiii, pentru a avea un control mai riguros pe tot ce înseamnă aceste activități. Am avut patru sau cinci runde de întâlniri cu autoritățile publice locale”, a declarat Tanczos Barna, vineri, la Oradea.

El a arătat că proiectul pus în dezbatere publică, joi, de Ministerul Dezvoltării se concentrează pe trei domenii principale:

  • descentralizare;
  • creșterea capacității financiare și a capacității de încasare a veniturilor la nivelul autorităților publice locale;
  • creșterea eficienței în administrare și în funcționare a autorităților locale.

