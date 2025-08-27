Diferențele culturale în jocurile de noroc

Peste tot în lume, există câteva mii de cazinouri fizice. Deși nu se cunoaște numărul exact al acestora, se estimează că sunt funcționale în jur de 7000 de cazinouri de mari dimensiuni, dar și mai mici.

Cea mai mare concentrare de cazinouri terestre se află în SUA, unde funcționează mai bine de 2000 de cazinouri. Cele mai multe se află în state și orașe renumite pentru jocuri de noroc: statul Nevada cu celebrul Las Vegas, statul New Jersey cu la fel de faimosul Atlantic City, dar și state precum Oklahoma și California.

Un număr destul de mare de cazinouri există și în China, mai exact în Macau, care este peste Las Vegas când vine vorba de venituri din jocuri de noroc, deși numărul cazinourilor din Macau este de doar aproximativ 40.

Franța este în fruntea clasamentului țărilor europene în ceea ce privește cazinourile tradiționale, cu peste 200 de astfel de centre de gambling, cele mai multe fiind în zonele turistice. Germania deține în jur de 80 de cazinouri, iar Australia nu depășește 30.

Cât despre cazinourile online, este mult mai dificil de stabilit un număr exact al acestora din cauza gradului ridicat de dinamism. Se estimează că există undeva între 3.000 și 5.000 de platforme digitale funcționale, licențiate. Majoritatea sunt înregistrate în țări cu o legislație mai blândă și cu regulamente proprii pentru licențiere - Malta, Curacao, Gibraltar, Marea Britanie, Suedia, România, Italia.

Cazinourile online au din ce în ce mai mult succes datorită unor factori precum: accesibilitatea, varietatea jocurilor, mizele potrivite pentru toate buzunarele și promoțiile, printre cele mai căutate fiind ruleta online gratis și bonus la înregistrare.

Portofoliul de jocuri este unul extrem de divers pentru a atrage cât mai multe categorii de jucători. Pentru un cazinou online, cu cât există mai mulți utilizatori cu atât este mai profitabil.

Preferințele jucătorilor în materie de jocuri diferă foarte mult. Unii țin cont de buget, alții de bonusuri, furnizori, superstiții, tematică. Există și anumite preferințe în funcție de zonele geografice și cultură.

Ce jocuri preferă europenii, americanii și asiaticii

Există diferențe majore de preferințe între jucătorii din diverse zone ale lumii. Ei se ghidează în funcție de specificul cultural local, de legi, de modul de viață și chiar de superstiții și ritualuri.

Europenii preferă să joace pe platformele licențiate din țara lor, mai ales că în aproape toate țările din Europa jocurile de noroc sunt reglementate. Unele state au limitări mai mari, în timp ce altele sunt mai permisive.

Jucătorii europeni acordă atenție și RTP-ului atunci când aleg păcănele pe bani reali fără depunere, semn că oamenii se informează tot mai mult asupra jocurilor pe care le aleg. Câștigă din ce în ce mai mult teren aplicațiile mobile ale cazinourilor, dar și cazinourile care folosesc criptomonede, în special în Germania și în țările nordice.

Sloturile sunt în fruntea clasamentului în vestul și nordul Europei. Francezii, nemții și britanicii sunt fani înrăiți ai pokerului. Ruleta europeană este net favorită în detrimentul celei americane.

Pariurile sportive au o popularitate enormă în Europa, în unele țări depășind sloturile din punct de vedere al popularității. Bineînțeles că și loteriile se află la loc de cinste printre preferințe. În România, Loto 6/49 este, de departe, favoritul amatorilor de jocuri de loterie.

În Statele Unite ale Americii încep să fie tot mai căutate jocurile online ca urmare a reglementărilor din anumite state. Pariurile pe esports sunt tot mai populare, dar sloturile sunt cele mai jucate jocuri din cazinourile fizice. De asemenea, blackjack-ul este extrem de apreciat, iar craps este unul dintre jocurile care ocupă un loc de frunte printre preferințele americanilor, în timp ce în alte țări zarurile sunt mult mai puțin populare.

În SUA, jucătorii preferă mai ales varianta de poker Texas Hold’em, iar în ceea ce privește ruleta, ei joacă varianta americană, deși este total nefavorabilă pentru jucători.

Pariurile sportive au cunoscut un succes fabulos abia după 2018 când a început legalizarea lor la nivel federal.

Asiaticii sunt mult mai superstițioși decât europenii și americanii, ceea ce îi face să aleagă jocuri care se pliază mai bine modului lor de viață. În Macau, jucătorii preferă să joace pe mize foarte mari. De asemenea, mulți asiatici aleg site-uri nereglementate care utilizează criptomoneda.

Deși în alte zone ale lumii nu este atât de îndrăgit, în Asia domină baccarat-ul, care aduce aproximativ 90% din veniturile totale ale cazinourilor din Macau.

Jocul tradițional de zaruri Sic Bo este, de asemenea, în fruntea clasamentului preferințelor din Asia.

Sloturile sunt mult mai puțin căutate în comparație cu Europa, de exemplu.

Loteriile de stat au un succes uriaș în China și în Asia de SE. Sunt foarte apreciate și jocurile online cu dealer live și pariurile sportive pe fotbal și cricket.

Cum se adaptează operatorii globali la preferințele locale

În orice business de succes este nevoie de cât mai mulți clienți pentru a asigura un profit sigur și constant. Iată cum se adaptează operatorii din industria de gambling pentru a-și asigura continuitatea în diferite zone ale lumii:

Conținutul jocurilor, tematica, simbolurile și interfața sunt adaptate pentru fiecare țară în parte. De exemplu, în România, jocurile au meniul în limba română; în țările nordice sunt mai multe sloturi cu tematică inspirată din mitologia nordică; în Europa sunt multe jocuri cu temă egipteană deoarece este preferată de europeni; în Asia, simbolurile norocoase au adesea formă de dragon etc.

În Asia sunt oferite mai multe variante de baccarat și Sic Bo; în Europa, mai multe sloturi, ruletă europeană, jocuri de masă; în SUA, operatorii merg mult pe craps, sloturi, ruletă americană, iar în România sunt foarte căutate jocurile de la furnizori precum EGT, Amusnet, Novomatic.

Și metodele de depunere și retragere sunt adaptate pentru fiecare țară și zonă geografică în parte. De exemplu, în Europa se folosesc foarte mult portofelele electronice, în SUA predomină PayPal și cardurile, iar în Asia se utilizează mai mult criptomonede, Alipay, WeChat Pay.

Inclusiv RTP-ul și volatilitatea jocurilor sunt ajustate în funcție de preferințele din anumite țări. În state precum Germania unde jucătorii caută în mod special sloturi cu RTP mare, furnizorii le oferă versiuni potrivite pentru ei.

Bonusurile sunt adaptate conform preferințelor. Europenii caută mai ales bonusurile la înregistrare, rotirile gratuite și cashback-ul; americanilor le plac bonusurile de valoare foarte mare; asiaticii sunt fani ai bonusurilor VIP și ai cashback-ului agresiv.

În campaniile de marketing și promovare, se folosesc anumite personalități locale pentru a avea o influență cât mai mare asupra publicului. De asemenea, pentru a câștiga simpatia publicului, operatorii din industrie sponsorizează anumite echipe de sport.

Concluzie

În concluzie, dacă vrei să ai parte de o experiență unică în materie de jocuri de noroc, poți planifica o vacanță într-o țară total diferită de România.

