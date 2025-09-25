171.500 de euro, pierduți la păcănele în doar 5 zile de un șofer de TIR. Bărbatul acuză firma că a mușamalizat o ilegalitate: ”I-am filmat pe ascuns”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:37
410 citiri
171.500 de euro, pierduți la păcănele în doar 5 zile de un șofer de TIR. Bărbatul acuză firma că a mușamalizat o ilegalitate: ”I-am filmat pe ascuns”
Un șofer de TIR a pierdut 171.500 de eure la păcănele în doar 5 zile FOTO Pixabay

Un botoșănean acuză firma care deține o sală de jocuri de noroc că a utilizat păcănele care nu dau niciun câștig, apoi a ascuns urmele și a mutat aparatele în alt județ. Bărbatul a pierdut 870.000 de lei, aproximativ 171.500 de euro, în doar 5 zile, jucând la aceleași două aparate, apoi a făcut plângere la poliție.

„Am jucat timp de o săptămână la aceeași sală și la aceleași două aparate, ca să nu scoată nimeni bani din ele. Singurul care o putea face eram eu. Jucam ziua, apoi seara, îmi rezervam locul la aparatele respective pentru a doua zi, așa că mă întorceam în aceleași locuri și o luam de la capăt. Aparatele alea nu mi-au dat înapoi niciun leu, deși au procent de retur stabilit la 92%, 97%. Aparatele la care am jucat au mers în gol”, a declarat bărbatul.

Banii pierduți erau economiile strânse din munca de șofer de TIR în străinătate, iar bărbatul acuză grupul „Las Vegas”, care deține sala de jocuri, că a măsluit aparatele, apoi le-a mutat.

„I-am filmat pe ascuns și am urmărit apoi mașina care transporta aparatele. Nu le-au dus într-o altă agenție, ci într-un depozit. Am predat filmarea la dosar”, insistă păgubitul, citat de playresponsibly.ro.

Grupul „Las Vegas” spune că persoana din filmarea clientului era un angajat al unui organism autorizat ONJN clasa 2, aflat în plină verificare metrologică periodică a sloturilor, iar acest lucru ar fi confirmat de documente oficiale.

ONJN a efectuat un control ulterior și a concluzionat printr-un proces-verbal emis la 28 august 2025 că activitatea agenției se desfășura conform prevederilor legale.

