Românii de zece ori mai activi la jocuri de noroc decât în crearea de valoare economică. Suma colosală cheltuită în acest domeniu

Românii au jucat circa 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc: pariuri sportive, loterii, cazinouri online, în primele șase luni din acest an, conform datelor INS, echivalent cu bugetul însumat al ministerelor Justiției și Culturii. Suma depășește totalul cheltuielilor de cazare a turiștilor în hotelurile din întreaga țară, acestea fiind de 5 miliarde de lei.

Formula de business a jocurilor de noroc se bazează pe statistica potrivit căreia majoritatea covârșitoare a acestor sume puse în joc sunt câștigate „de casă” și pierdute „de jucători”. Sumele raportate de Statistică înglobează atât jocurile online (la care s-a referit BNR), cât și pe cele din agențiile fizice de „păcănele”, pariuri și cazinouri, scrie Hotnews.

Astfel, românii cheltuie online cu cardul, la jocurile de noroc, 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală. Altfel spus, suntem de 10 ori mai activi la jocurile de noroc decât în crearea de valoare economică.

În comparație cu Horeca, de pildă, suma cheltuită la jocurile de noroc de către cetățenii români depășește totalul cheltuielilor de cazare a turiștilor în hotelurile din întreaga țară, acestea din urmă fiind de 5 miliarde de lei pe primele 6 luni ale lui 2025.

Partea bună este că, față de primele 6 luni din anul trecut, când la jocurile de noroc s-au cheltuit 6,2 miliarde de lei, anul acesta se înregistrează o scădere.

Cum stau țările din jurul nostru

Pe întregul an 2025, maghiarii estimează că vor cheltui aproximativ 1,56 miliarde de euro pe jocuri de noroc, incluzând cazinouri, pariuri sportive, loterie și alte forme de jocuri de noroc. Dintre acestea, doar sectorul jocurilor de noroc online va genera peste 563 milioane euro.

Pentru Bulgaria, cheltuielile anuale cu jocurile de noroc (venitul total al pieței) sunt estimate la circa 707 milioane de euro în 2025, iar sectorul online însumează aproximativ 561 de milioane de euro. Bulgaria are peste 1 milion de jucători online activi, iar industria contribuie substanțial la bugetul național prin taxe și comisioane (peste 102 milioane euro în 2024).

În Europa, Italia este cea mai mare piață de jocuri de noroc, generând venituri brute din jocuri de noroc (GGR) de 21 de miliarde de euro în 2023. Regatul Unit urmează îndeaproape cu 19,8 miliarde de euro. Urmează Germania și Franța.

