Rivalitatea între două magazine mari germane a atins un nou nivel, în timpul Olimpiadei de la Paris. Compania germană de comerț cu amănuntul Aldi a ironizat pe rețelele sociale echipamentul gimnastelor din România, comparând culorile acestora cu cele ale marelui său rival Lidl.

Cele două supermarketuri sunt cunoscute pentru glume unul pe seama celuilalt pe rețelele sociale între ele.

Recent, Aldi a asemănat costumul de la probele de gimnastică ale româncelor care participă la Olimpiadă cu culorile roșu, galben și albastru specifice magazinului concurent Lidl. Magazinul german a distribuit și comentat o poză pe X a uneia dintre gimnaste adăugând: „Arăți minunat în seara asta iubito -@ LidlGB”.

De aici a fost doar un pas până la viralizarea subiectului, care a avut o priză deosebită în Marea Britanie.

Unii clienți nu s-au putut abține să nu fie de acord cu afirmația jucăușă. Unul a râs: „Este disponibil în prezent pe culoarul din mijloc?” sau „Vibrații puternice de la Lidl.”

Un alt comentator a glumit: „Odată cu încheierea Euro în mod clar aveau nevoie de un alt sport de sponsorizat”.

Lidl a răspuns jucăuș la tweet-ul lui Aldi, care a avut sute de mii de vizualizări, câteva ore mai târziu spunând:

„Când fostul tău iubit intră în mesajele private pentru a răspunde la video-urile tale la 2 AM!”

Internauții s-au bucurat de replica Lidl, ceea ce părea să sugereze că Aldi este obsedat de rivalul său!

When your ex is in your DMs replying to your Stories at 2am https://t.co/G4djBm9K72