Campionul mondial Cătălin Chirilă: "Provin dintr-o familie modestă, tata a muncit pe șantier"

Cătălin Chirilă va reprezenta România la Jocurile Olimpice, la kaiac-canoe. Sportivul, extrem de credincios, are o poveste impresionantă. Băiat de altar, cum îi place să se descrie, dezvăluie că a fost foarte aproape să devină dascăl la biserică.

Toată lumea îl știe pe campionul mondial Cătălin Chirilă. Puțini sunt însă cei care-i știu cu adevărat povestea, relatează SportsNet.

Dacă nu s-ar fi apucat de sportul de performanță, pe Cătălin îl bătea gândul să o ia pe calea bisericii. Atunci când era mic, mergea cu bunica lui la toate slujbele. El deschidea biserica.

„Foarte mult timp m-am gândit inclusiv poate la o carieră acolo în biserică pentru că eram băiat de altar. Și un pas mi-a lipsit să nu devin dascăl”, mărturisește Cătălin Chirilă, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

De când face sport, Cătălin ia cu el în canoe o cruciuliță: „Pe lângă cruciuliță, am câteva persoane dragi care sunt alături de mine în barcă cu siguranță. Își pun toată puterea ca eu să reușesc”.

Tot datorită sportului a scăpat și de munca grea de pe șantier.

„Provin dintr-o familie modestă, tatăl meu a avut o muncă onorabilă, însă foarte grea, a muncit pe șantier. Sincer să fiu, dacă nu ajungeam să practic acest sport cu siguranță acolo mă îndreptam”, spune Cătălin.

La Paris țintește cel puțin o medalie

Cu 6 luni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, campionul mondial de la kaiac-canoe în proba de 1000 metri simplu, are un regim de antrenament spartan.

Calificat pentru a doua oară la cea mai mare competiție sportivă din lume, Cătălin și-a făcut planurile pentru Paris.

„Este o competiție supremă și fiecare sportiv trebuie să facă tot posibilul până a ajunge acolo, să se antreneze cât de bine poate și mai apoi, să lupte acolo pentru a obține cea mai strălucitoare medalie. Eu și staff-ul meu ne-am stabilit să ne întoarcem cel puțin cu o medalie de acolo”, adaugă sportivul.

În fiecare miercuri i se face rău la antrenamente

Kaiac-canoele, sportul pe care Cătălin îl practică de la 14 ani este unul extrem de greu, iar cuvântul care îl caracterizează este durerea!

„Este foarte multă durere, eu o numesc o durere plăcută. Mie îmi place să ajung la acea durere pentru că știu că dacă îmi este greu la antrenament, cu siguranță la competiție îmi va fi mult mai ușor”, zice tânărul.

Există o zi pe săptămână pe care sportivul, dacă ar putea, ar șterge-o din calendar:

„Ziua de miercuri este ziua cu cel mai greu antrenament, pe care îl voi ține minte până mă voi lăsa de acest sport. Avem câteva repetări de 250 de metri, mai exact 6 repetări de 250 de metri unde mulți sportivi își doresc să își încheie cariera acolo pe ponton”.

Cătălin povestește că aproape la toate antrenamentele din ziua de miercuri suferă.

„Îmi este rău, starea nu este foarte plăcută. De fiecare dată, după ce se termină primii 250 de metri, începe starea de rău, iar după 5-10 minute trece și acea parte urâtă, însă la următoarea repetare de 250 de metri se întâmplă la fel”, mărturisește el.

Canoistul a pierdut numărul kilometrilor pe care îi pedalează în perioada iernii, la bicicletă și al tonelor pe care le ridică la antrenamentele din sala de forță.

„În perioada de iarnă, pedalăm undeva la 47, 50 de kilometri. La sală, ridic tone, nu mi-am făcut un calcul, dar cred că m-aș speria”- Cătălin Chirilă, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Atunci când ajunge la concursuri, campionul mondial răsuflă ușurat.

„De multe ori am simțit că ceea ce face parte din rutina mea zilnică, nu se compară cu ceea ce fac la concurs. Ne antrenam o dată pe zi înainte de curse, șlefuim diamantul și în curse totul se întâmplă foarte rapid”, afirmă Cătălin Chirilă, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

De emoții nu a auzit imnul!

În ultimii 2 ani, Cătălin Chirilă a reușit pentru România performanțe deosebite la kaiac-canoe. În 2022, la Campionatele Mondiale din Canada, sportivul a câștigat medalia de aur în proba de canoe simplu, 1000 de metri, și cea de argint, la 500 de metri.

“La Halifax, am trăit sentimente total diferite față de ce am trăit până atunci. A fost o cursă extrem de degajată și cred că datorită antrenamentelor foarte bune și a pregătirii, am reușit să fiu foarte relaxat în fața adversarilor, să spunem că m-am jucat cu ei”, zice Cătălin Chirilă.

În Canada, în momentul în care a urcat pe prima treaptă a podiumului, nu a auzit când imnul.

„Au fost emoții foarte profunde. Pe lângă faptul că nu auzeam foarte bine imnul și asta nu din cauza vreunui defect tehnic, pur și simplu emoțiile erau atât de mari, că simțeam că mă clatin pe podium”, spune sportivul calificat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Povestește că atunci când i se cântă imnul, îl încearcă toate sentimentele:

„Sincer nu aș putea să descriu în cuvinte ce simt acolo, însă mă gândesc doar la sentimentul de satisfacție. Satisfacție în urma efortului pe care îl depun de-a lungul unui an. La un antrenament se muncește enorm, iar eu sunt adeptul muncii. Mie îmi place să spun că prin muncă, nu prin talent am devenit campion mondial și am de gând ca până la Jocurile Olimpice, să merg în același ritm și tot prin muncă să obțin o medalie strălucitoare”.

În 2022, Cătălin mai este medaliat cu aur european în proba de 1000 metri simplu și argint european la 500 de metri, iar în 2021 a câștigat bronzul european la 1000 și la 500 de metri.

Anul acesta, la Campionatele Mondiale de la Duisburg, din Germania, a devenit campion mondial la canoe simplu, la 500 de metri și vicecampion mondial la 1000 metri. Ultima medalie a fost cea care i-a și adus calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, de la anul.