Kremlinul, după acuzațiile lui Macron privind Jocurile Olimpice: ”Total nefondate” VIDEO

Kremlinul a denunţat vineri, 5 aprilie, acuzaţiile "nefondate" ale preşedintelui francez Emmanuel Macron, care a afirmat că Rusia vrea să submineze organizarea Jocurilor Olimpice prin difuzarea de informaţii care sugerează că Parisul nu ar fi pregătit.

"Sunt acuzaţii total nefondate", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, asigurând că acuzaţiile nu au fost "niciodată susţinute de dovezi". "Un astfel de comportament este absolut inacceptabil", a adăugat el.

Joi, Emmanuel Macron a acuzat Moscova că "alimentează în fiecare zi ideea că nu putem face una sau alta, deci ar fi un risc", în ceea ce priveşte organizarea în Franţa a Jocurilor Olimpice din această vară.

Macron - accused Russia of discrediting the Olympics in Paris: [Are you afraid that Russia may interfere with the Olympic Games?] "I have no doubt. I have no doubts, including in terms of information. Every day, Russia spreads rumors that we cannot do this and that, that it will… pic.twitter.com/wGZZhdjnXK