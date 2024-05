Amazon și-a făcut studio pentru dezvoltarea de jocuri în România. Pe cine a pus la conducere

Amazon Games a anunțat marți, 21 mai, că a deschis un nou studio de dezvoltare de jocuri în Europa, cu sediul în București. Studioul își extinde angajamentul de a dezvolta și publica jocuri, pe măsură ce se alătură echipelor de dezvoltare existente în Orange County, Montreal, San Diego și Seattle.

Noul studio se va concentra pe sprijinirea portofoliului divers de jocuri al Amazon Games acum și în viitor, potrivit aboutamazon.eu.

„Amazon Games se concentrează pe dezvoltarea și publicarea de jocuri grozave și avem în fața noastră o foaie de parcurs ambițioasă pe termen lung. Extinderea echipelor noastre interne de dezvoltare în Europa a fost un pas natural următor pentru noi, pe măsură ce ne ocupăm de portofoliul nostru larg. Bucureștiul este cunoscut ca unul dintre cele mai mari orașe europene emergente pentru dezvoltarea jocurilor și așteptăm cu nerăbdare să profităm de bogatul bazin de talente”, este mesajul transmis de Christoph Hartmann, VP Amazon Games.

Amazon Games l-a angajat pe veteranul industriei Cristian Pană pentru a conduce noul studio din București. Cristian Pană aduce peste 20 de ani de experiență în construirea de jocuri video, cel mai recent ocupând funcția de Managing Director la Ubisoft București.

"Sunt încântat să mă alătur Amazon Games într-un moment în care echipa își construiește în mod activ o foaie de parcurs interesantă. Am construit și condus echipe remarcabile în trecut și știu că această zonă a Europei este un punct fierbinte pentru unii dintre cei mai talentați dezvoltatori din zona de gaming", a spus Cristian Pană, Head Amazon Games Studio.”

Noul studio susține viziunea Amazon Games de a dezvolta și publica jocuri care încurajează comunitatea în și în jurul jocurilor sale. Portofoliul în expansiune de la Amazon Games include două jocuri live-service lansate, New World și Lost Ark, proiecte anunțate, inclusiv Tomb Raider, Lord of the Rings și Throne and Liberty, precum și proiecte neanunțate de la studiourile din San Diego și Montreal și studioul independent Glowmade din Marea Britanie.