Copiii care cresc jucând Minecraft și Fortnite sunt deosebit de vulnerabili la o problemă neașteptată și periculoasă

Copil în timp ce folosește un joc video FOTO Pixabay

Experții avertizează de mult timp că petrecerea unui timp îndelungat jucând jocuri video poate crește riscul de anxietate, depresie, oboseală oculară, obezitate și alte probleme de sănătate.

Cercetările au arătat, de asemenea, o legătură între jocurile video excesive și o altă problemă gravă, la care mulți nu s-ar aștepta — iar un expert afirmă că jocuri precum Minecraft și Fortnite îi fac pe unii copii deosebit de expuși la risc.

„În multe privințe, jocurile video cu care tinerii au crescut — multe dintre ele având cutii de recompense (loot boxes) care pot fi câștigate sau cumpărate pentru a progresa — i-au condiționat pentru jocurile de noroc încă de la o vârstă foarte fragedă, influențându-le procesele de gândire,” a declarat Heather Hugelmeyer, director senior al serviciilor pentru dependențe la spitalul Northwell Zucker Hillside, pentru The Post.

Tinerii, în special băieții, sunt mai vulnerabili, deoarece cortexul prefrontal – partea creierului responsabilă de luarea deciziilor, evaluarea riscurilor și controlul impulsurilor – este încă în dezvoltare.

Un sondaj realizat anul trecut a arătat că 10% dintre bărbații între 18 și 30 de ani prezintă semne ale unei probleme de jocuri de noroc, comparativ cu doar 3% din populația generală.

„Și asta observăm — grupul tânăr, de vârstă universitară,” a spus Hugelmeyer.

„Aceștia sunt copiii care au crescut cu jocuri precum Minecraft și Fortnite și care sunt predispuși la această problemă.”

Creșterea cererii pentru tratament

Centrul de tratament Northwell din Garden City a lansat în martie un program special pentru tratarea dependenței de jocuri de noroc, ca răspuns la cererea tot mai mare pentru astfel de servicii.

În doar șase luni, programul a primit o duzină de pacienți — de la adolescenți până la persoane de peste 50 de ani — precum și membri ai familiilor acestora.

Problema apare adesea înainte de adolescență. Studiile arată că expunerea la pariuri aparent inofensive înainte de vârsta de 12 ani poate cvadrupla riscul de a dezvolta o dependență de jocuri de noroc mai târziu în viață.

Cum sunt expuși copiii

Expunerea la jocurile de noroc poate apărea sub mai multe forme — inclusiv prin reclame online, rețele sociale și jocuri video cu elemente asemănătoare pariurilor, cum sunt cutiile cu recompense („loot boxes”), unde jucătorii pot cumpăra sau câștiga premii.

În 2020, Entertainment Software Rating Board (ESRB, organizația din America de Nord care decide pentru ce categorie de vârstă se pretează un joc, asemeni sistemului cu limita de vârstă pentru filme, nr) a început să ceară o etichetă de avertizare pentru jocurile care conțin astfel de mecanisme.

Totuși, criticii spun că această măsură nu este suficientă, iar procesele continuă împotriva dezvoltatorilor de jocuri video, acuzați că creează experiențe adictive, similare jocurilor de noroc, pentru a exploata jucătorii.

Poziția dezvoltatorilor

Versiunea oficială de Minecraft nu vinde cutii cu recompense, însă unele servere neoficiale, operate de terți, au oferit astfel de opțiuni.

În 2022, în cadrul unei înțelegeri cu Comisia Federală pentru Comerț (FTC) privind practici înșelătoare, compania Epic Games, producătorul jocului Fortnite, a declarat:

„Nu au existat niciodată mecanisme de tip pay-to-win sau pay-to-progress în modul player-versus-player din Fortnite. Am eliminat cutiile cu recompense aleatorii cu plată din modul Save the World în 2019.”

Alte surse de expunere

Jocurile video nu sunt singura problemă. Chiar și emisiunile sportive, care afișează cotele de pariere pe ecran, pot influența comportamentul tinerilor.

„Avem acum o întreagă generație care crește cu ideea că pariurile sunt ceva normal,” a avertizat Hugelmeyer.

„Iar acest lucru are consecințe,” a adăugat ea. „Combinat cu ușurința pariurilor online, rezultatul este o combinație extrem de periculoasă.”

Semne de avertizare că un copil ar putea avea o dependență de jocuri de noroc

Sfaturi pentru părinți:

Evită să normalizezi comportamentele de jocuri de noroc acasă. Nu oferi bilete de loterie răzuibile drept cadou și nu încuraja copilul să parieze pe meciuri împreună cu tine.

Fii atent dacă adolescentul tău devine brusc obsedat de competiție, de dorința de a câștiga sau de a avea mereu dreptate.

Urmărește dacă apar bani lipsă în casă, cheltuieli neexplicate, datorii pe card sau bani ascunși în camera copilului. Copiii pot cere bani pentru a paria.

Verifică ce jocuri joacă și dacă acestea conțin cutii cu recompense sau valută plătită. Întreabă de ce au nevoie de cardul tău de credit pentru achiziții în joc.

Observă schimbările bruște în atitudinea față de școală și activități – absențe, teme nefăcute, lipsă de interes. De asemenea, pot apărea schimbări emoționale: furie, anxietate sau depresie.

Hugelmeyer a subliniat că aceste semne nu indică întotdeauna o dependență de jocuri de noroc, dar merită discutat cu copiii despre riscurile și consecințele acestor comportamente.

„Chiar dacă, uneori, părinții nu simt asta, vocea noastră este cea mai puternică influență din viața copiilor noștri,” a spus ea pentru The Post.

„Dacă le arăți că ești dispus să discuți deschis despre aceste lucruri, le oferi posibilitatea să vină la tine dacă apare o problemă.”

