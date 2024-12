Sims a introdus tradiții românești. Poți să faci mămăligă și să te îmbraci cu ie. Zeci de mii de oameni îl joacă chiar acum FOTO

Sims 4, unul dintre cele mai populare jocuri video din lume, a introdus tradiții românești în cea mai recentă actualizare. Jucătorii își vor putea îmbrăca personajele în costume tradiționale românești și vor putea prepara mâncare românească.

„Îmbrăcați-vă „simșii” în haine de inspirație românească pentru întreaga familie, plus o nouă eșarfă de păr (batic) și o haină lungă pentru exterior (cojoc).

Bucurați-vă de gătirea a două noi feluri de mâncare cu Sims! Mămăligă este un fel de mâncare tradițional îndrăgit, savurat în multe țări din Europa de Est, în timp ce Mucenici este un deliciu festiv care reunește familiile pentru a onora trecutul și a întâmpina primăvara.” scrie în comunicatul de la Electronic Arts, creatorul Sims 4.

Un român de pe Twitter a explorat noile modele și a arătat cum arată hainele românești în lumea Sims 4.

GOD I KILLED MYSELF cannot believe we actually have this in the game https://t.co/tSe7r8YD80 pic.twitter.com/e3N3MlyHDU