Noutati din lumea gaming: Halo 4 pentru Xbox 360 - intoarcerea (Video)

Microsoft a anuntat ca Halo 4 va fi disponibil pe toate meridianele lumii incepand cu data de 6 noiembrie, jocul pentru Xbox 360 fiind ambientat de aceasta data la patru ani dupa episodul precedent.

Pentru pasionatii de gaming, vestea este mai mult decat binevenita, avand in vedere ca acest joc a contribuit in mod spectaculos la propulsarea vanzarilor de console "made in Redmond" si a inregistrat peste 45 de milioane de copii vandute in lumea intreaga, relateaza Digital.it.

Halo 4, dezvoltat de 343 Industries, va incerca sa raspunda multor intrebari ramase in suspans la nivelul trilogiei precedente, create de Bungie, cu obiectivul de a oferi gamerilor un nou punct de referinta in universul divertismentului din acest sector.

"Cu Halo 4, suntem pe cale sa lansam o noua serie captivanta a jocului, o aventura care isi va pune amprenta pe deceniul urmator, dedicat experientelor Halo, nutrind convingerea ca anul 2012 va marca cel mai spectaculos succes din istoria Xbox", a declarat cu entuziasm Phil Spencer, vicepresedintele Microsoft Studios.

Halo 3, lansat in 2007, a fost unul din cele mai apreciate jocuri Microsoft, in numai 24 de ore de la lansare generand incasari de peste 170 de milioane de dolari, date care indreptatesc grupul din Redmond sa spere intr-un succes similar odata cu Halo 4, sau chiar in rezultate mai bune, subliniaza sursa.

